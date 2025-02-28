У Празі водій вигнав з трамвая родину українців з дитиною та вдарив чоловіка: мер і МВС відреагували

Про це пише iDNES.cz.

На відео, яке оприлюднили в мережі, водій трамваю кричить на жінку та чоловіка з дитиною на руках. Зазначається, що йдеться про українську родину. Причиною інциденту нібито стало те, що дитина стояла у взутті на сидінні.

Коли пара відмовилась виходити з трамвая, водій вдарив чоловіка, після чого дитина почала плакати. Під час конфлікту водій також казав українській сім'ї, що вони "не мають права перебувати в цій країні".

Згодом водій знову крикнув, що пасажири "забруднюють трамвай", після чого вони вийшли з вагона.

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Záběry natočené na mobilní telefon ukazují řidiče pražské tramvaje, jak z hromadné dopravy násilně vykazuje muže s dítětem v náručí. "Ty vůbec nemáš právo být v téhle zemi," křičí řidič. Podle serveru Vinegret měl být cestující Ukrajinec. Incident už řeší… pic.twitter.com/j30xBm1A4C — Aktuálně.cz (@Aktualnecz) February 28, 2025

Пізніше батько дитини прокоментував інцидент для проєкту Vinegret.cz. Він зазначив, що з дитиною їхали її бабуся і дідусь.

"Мої батьки везли дитину додому, і водієві не сподобалося, що він стояв з ногами на сидінні та дивився у вікно, хоча батько показав, що його взуття чисте, і відразу взяв дитину на руки", – розповів чоловік. Він додав, що сім'я ще не подала заяву в поліцію, але планує зробити це.

Празька міська транспортна компанія опублікувала пост, в якому перепросила і висловила обурення діями свого співробітника. Наразі компанія співпрацює з поліцією. Правоохоронці своєю чергою повідомили, що записали відео інциденту та заявили, що це відео може бути порушенням прав громадянського співіснування.

На інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. Він наголосив, що "що б не передувало цьому, рішенням не може бути агресія з боку водія, особливо у присутності маленької дитини, не кажучи вже про суперечки на національному ґрунті".

"Відео інциденту в трамваї, яке поширюється в інтернеті, шокує. Бачити, як працівник транспортної компанії викидає пасажира з вагона з ксенофобськими висловлюваннями, а потім фізично нападає на нього, шокує саме по собі. Але те, що свідком цієї агресії – як вербальної, так і фізичної – стає маленька дитина, не можна пробачити", – написав мер Праги Богуслав Свобода.