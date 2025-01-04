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У Варшаві поляк побив українку на парковці, але за неї заступився інший чоловік

Марія Науменко
4 січня, 2025 субота
15:52
Світ Кримінал

У центрі Варшави водій, намагаючись припаркуватися, збив українку, після чого вийшов з авто й ударив її ногою в спину. Поліція порекомендувала жінці не повідомляти про випадок

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Про це інформує варшавська редакція Gazeta Wyborcza.

За даними видання, інцидент стався 29 грудня. Жінка, яка з 2018 року проживає у Варшаві та працює в місцевому магазині, розмовляла по телефону, коли водій авто, намагаючись припаркуватися, збив її.

"Я не помітила машину. Я стояла на парковці й розмовляла зі своїм хлопцем, коли цей чоловік накинувся на мене. Коли він вийшов із машини, я звернула на нього увагу, а він спочатку штовхнув мене, а потім ударив по голові, в зону правого вуха й щоки, - розповіла постраждала. - Раніше він ображав мене, тому що йому не подобався мій акцент". 

Після цього, як стверджують у виданні, водій ударив її ногою в спину "так сильно, що вона загубила взуття".

Згідно з повідомленням, поліція порадила постраждалій жінці не повідомляти про подію.

 

На відео з місця події, що розповсюджується у соцмережах, видно, як українка намагалася захиститися, застосовуючи газовий балончик, а також те, як на допомогу їй приходить інший чоловік.

  • Заступник глави міністра внутрішніх справ Польщі Вєслав Леснякевич заявив, що його країна готова прийняти в зимовий період хвилю біженців з України.

 

Теги:
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Кримінал
Україна
Польща
Новини ДТП
біженці
біженці з України
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