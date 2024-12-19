У Польщі заявили про готовність прийняти хвилю українських біженців узимку

Про це він сказав на Форумі стійкості Варшава - Київ, передає Укрінформ.

За словами Леснякевича, Польща "здійснює системні дії щодо підготовки країни до прийому чергової хвилі біженців".

"Зараз ми покращуємо свої плани, готуємося до можливості появи чергової хвилі біженців. Вона не виключена, адже йде зима", - сказав він.

Заступник глави польського МВС визнав, що у 2022 році державна система не була повністю готовою до прийому українських біженців. Однак тоді значну роль відіграли громадяни Польщі й органи місцевого самоврядування.

Леснякевич підкреслив, що адміністрація "вже готова приймати біженців" і "має місця для прийому українців, які хотіли б знайти тимчасовий притулок".

Водночас дипломат додав, що Варшава має також бути готовою до розміщення не лише біженців з-за меж Польщі, а й внутрішньо переміщених осіб. Він пояснив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сувальський перешийок на північному сході країни (територія Польщі між Білоруссю і Калінінградською областю РФ, – ред.) перебуває в зоні ризику.

"Ми теж маємо бути готовими до можливої евакуації мешканців з цього регіону", - заявив заступник очільника МВС Польщі.