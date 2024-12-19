Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Польщі заявили про готовність прийняти хвилю українських біженців узимку

У Польщі заявили про готовність прийняти хвилю українських біженців узимку

Дар'я Куркіна
19 грудня, 2024 четвер
18:47
Світ Україна-Польща

Заступник глави міністра внутрішніх справ Польщі Вєслав Леснякевич заявив, що його країна готова прийняти в зимовий період хвилю біженців з України

Зміст

Про це він сказав на Форумі стійкості Варшава - Київ, передає Укрінформ.

За словами Леснякевича, Польща "здійснює системні дії щодо підготовки країни до прийому чергової хвилі біженців".

"Зараз ми покращуємо свої плани, готуємося до можливості появи чергової хвилі біженців. Вона не виключена, адже йде зима", - сказав він.

Заступник глави польського МВС визнав, що у 2022 році державна система не була повністю готовою до прийому українських біженців. Однак тоді значну роль відіграли громадяни Польщі й органи місцевого самоврядування.

Леснякевич підкреслив, що адміністрація "вже готова приймати біженців" і "має місця для прийому українців, які хотіли б знайти тимчасовий притулок".

Водночас дипломат додав, що Варшава має також бути готовою до розміщення не лише біженців з-за меж Польщі, а й внутрішньо переміщених осіб. Він пояснив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сувальський перешийок на північному сході країни (територія Польщі між Білоруссю і Калінінградською областю РФ, – ред.) перебуває в зоні ризику.

"Ми теж маємо бути готовими до можливої евакуації мешканців з цього регіону", - заявив заступник очільника МВС Польщі.

  • 19 грудня нижня палата парламенту Чехії схвалила в третьому читанні збір законів Lex Ukraine VII, що дозволяє продовжити захист для біженців з України.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Польща
біженці
Війна з Росією
допомога Україні
біженці з України
Читайте також:
Множинне громадянство паспорт
Автор Ірена Моляр
19 грудня, 2024 четвер
"Закрадається думка, що це робиться з двох причин": юрист Магера щодо законопроєкту про множинне громадянство
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+6.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.74
    Купівля 41.74
    Продаж 42.23
  • EUR
    Купівля 43.51
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
19 грудня
19:43
Міноборони
У Вишгороді люди у поліцейській та військовій формі підпалювали легковик: Міноборони відреагувало
19:22
Президент Литви Ґітанас Науседа, Саміт миру в Україні, Швейцарія, 15 червня 2024 року
Литва у 2025 році виділить на оборону 4% ВВП, - президент Науседа
19:11
Зеленський
Зеленський: Україна не підписувала жодних "стамбульських угод", Путін - старий фантазер і головний нацист планети
19:08
Зеленський, Трамп
"Сподіваюся, він мене зрозуміє": Зеленський розповів, про що хотів би поговорити з Трампом
18:42
РФ за день понад 30 разів атакувала Нікопольщину: поранено 6 людей
18:21
Володимир Зеленський
"Європейських гарантій недостатньо": Зеленський про убезпечення України на шляху до НАТО
18:20
школа, урок
В українських школах у 2024 році зафіксували 219 випадків цькування дітей
18:18
Оновлено
Ростовська область
Атака на хімпідприємство в Ростовській області 18 грудня: РФ заявила про застосування ЗСУ 10 ракет ATACMS та Storm Shadow
18:12
У Дніпрі знайшли мертвим військового та журналіста Андрія Нікітіна
18:11
Огляд
російська пропаганда
Топ-20 іспаномовних ЗМІ, які поширюють російську пропаганду та дружні Кремлю наративи
18:05
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 103 боєзіткнення: росіяни найактивніші на Курському, Покровському й Времівському напрямках
18:04
На фото: Тизер трилера "Путін"
Вийшов український трейлер сатиричного трилеру "Смерть путіна" з дипфейком диктатора РФ
18:00
OPINION
Бойко та Арестович. "Живі, курилки"
17:56
Кая Каллас
Каллас і Науседа на засіданні Євроради назвали ідею щодо перемовин між Україною та РФ передчасною
17:47
World of Disney у Disney Springs у Walt Disney World в Орландо
Disney стала єдиною студією, яка цьогоріч зібрала $2 млрд у кінотеатрах США
17:43
Литва солдат
У Литві заборонили службу в армії особам з громадянством РФ, Білорусі та Китаю
17:40
Оновлено
Куп'янськ
Росіяни обстріляли Куп'янщину: троє загиблих, є поранені
17:21
ЄБРР
ЄБРР надасть Укрзалізниці рекордні 480 млн євро на закупівлю локомотивів і будівництво розподіленої генерації
17:16
Росія з КНДР
Зеленський про вбитих військових КНДР: їх знаходять із паспортами РФ, росіяни спалюють їм обличчя
17:13
Володимир Зеленський
"Знову говоримо про зброю, а не про людей": Зеленський відповів щодо зниження мобілізаційного віку
17:02
Володимир Зеленський
Зеленський про ідею Орбана щодо різдвяного обміну полоненими: невідомо, що і яким чином пропонує Угорщина
17:00
Берлінале-2024
На Берлінале-2025 працюватиме український національний стенд
16:48
Володимир Зеленський
"Не дамо РФ заробляти": Зеленський назвав умови, за яких Україна розгляне транзит газу до Європи
16:39
Грузія, протести
Британія запровадила санкції проти грузинських чиновників, відповідальних за напади на протестах
16:14
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
До лютого 2025 року обмежено придатним військовозобов'язаним необхідно пройти ВЛК, - адвокатка Аніщенко
16:11
Данія
Данія виділила понад €281 млн на посилення української ППО
16:02
OPINION
Замість створення нової коаліції у ВР маємо загравання з Бойком і Ко
15:58
Китай
Китай, імовірно, матиме понад тисячу ядерних боєголовок до 2030 року, - звіт Пентагону
15:56
Чехія
Чехія продовжила тимчасовий захист для біженців з України, МВС пропонує припинити його надання після завершення бойових дій
15:50
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила БПЛА по Україні: ситуація вдень 19 грудня
15:44
військові
Кабмін спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів і старшин
15:36
Укрпошта анонсувала випуск марок "Нова радість стала" з витинанкою, присвячених традиціям Різдва
15:28
Окупанти, кримінал, росіяни
За даними окупантів, з вересня 2022 року РФ втратила в Україні понад 98 тис. мобілізованих, - ГУР
15:27
На фото: Джоан Роулінг
"Віримо у свободу слова": літературний агент Джоан Роулінг підтримав її на тлі скандалу через критику транссексуалів
15:23
Шпигував за кораблями ЗСУ біля Миколаївського морпорту: агента РФ засудили до 15 років
15:03
на фото Верховна Рада України
Рада спростила процедуру отримання компенсації за зруйноване й пошкоджене житло для вимушених переселенців
14:47
У Новосибірську рух опору спалив паливозаправники армії РФ
14:46
Зеленський зустрівся із фон дер Ляєн: говорили про пріоритети в роботі Єврокомісії та підтримку України на шляху до вступу в ЄС
14:33
Ніна Южаніна
"Це надто жорсткий контроль": Южаніна щодо меморандуму про ліміти на карткові перекази
14:33
Дезінформація має вплив не тільки на побутову думку людей, а й на політичні рішення, — політтехнолог Віктор Березенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV