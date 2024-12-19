Чехія продовжила тимчасовий захист для біженців з України, МВС пропонує припинити його надання після завершення бойових дій

Про це повідомляє Укрінформ.

Так, захист для українців продовжили ще на рік. Однак біженці повинні до середини березня 2025 року пройти електронну реєстрацію, аби влада знала, скільки ще шукачів притулку залишається на території країни.

"Закон діє до 31 березня 2025 року, але при цьому до середини березня має відбутися електронна реєстрація тих українців, які ще проживають у нашій країні. І тут також в інтересах безпеки всіх нас, щоб реєстрація відбулася правильно, щоб лише ті, хто тут живе, справді мали право на будь-яку підтримку та допомогу чеської держави", – заявив у своєму виступі на засіданні міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Він розраховує, що сенат зможе обговорити закон на одному з перших засідань у січні, після чого його має підписати президент.

Українці, які мають у Чехії стабільну роботу і не отримують державну допомогу, матимуть право претендувати на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання, а через п'ять років – на дозвіл на постійне проживання.

Ракушан також зазначив, що після закінчення війни тимчасовий захист має бути одразу скасовано.

"Коли буде перемир’я або кінець війни, в цей момент має закінчитися надання тимчасового захисту, від цього моменту ми не надаватимемо тимчасовий захист", - сказав міністр.

Ці плани обговорюються з Польщею, яка головуватиме в Раді ЄС з початку наступного року.

Наразі в Чехії перебуває близько 380 тисяч біженців від війни в Україні. Збільшення числа українців перед зимою не зафіксовано. Чехія – третя держава за кількістю біженців з України після Німеччини й Польщі.