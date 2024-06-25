Право на роботу, освіту, меддопомогу: Рада ЄС продовжила українським біженцям тимчасовий захист до березня 2026 року

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"Сьогодні Рада прийняла рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українців, які втікають від російсько-агресорської війни", - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що тимчасовий механізм захисту був запущений 4 березня 2022 року і мав діяти до 4 березня 2025 року. Прийняте сьогодні рішення лише продовжує захист, змін у частині категорій осіб, на яких він поширюється, нема.

Система тимчасового захисту зменшує тиск на національні системи надання притулку, оскільки заяви не потрібно розглядати окремо. Люди, які користуються тимчасовим захистом, користуються однаковими правами в усьому ЄС. Вони включають:

місце проживання;

доступ до ринку праці та житла;

медичну допомогу;

соціальну допомогу;

доступ до освіти для дітей.

Закон ЄС про тимчасовий захист встановлює мінімальні стандарти захисту. Фактичний рівень допомоги може відрізнятися від однієї країни-члена до іншої.