Німеччина заявила, що не депортуватиме безробітних українців
Німеччина не має наміру депортувати українських біженців, які з тих чи інших причин не йдуть на роботу
Про це заявив представник міністерства закордонних справ Німеччини, пише NTV.
Він нагадав, що Росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати інфраструктуру на заході країни.
"Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце", - наголосив представник МЗС.
Що передувало
Лідер німецької регіональної партії "Християнсько-соціальний союз" (ХСС) Олександр Добріндт закликав депортувати українських біженців, якщо вони не мають роботи.
"Через більш ніж два роки після початку війни повинен діяти цей принцип: знайдіть роботу в Німеччині або поверніться в безпечні райони Західної України", - висловився він.
- 25 травня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер через стурбованість великим напливом українських біженців до її країни запропонувала рівномірно розподіляти їх між усіма європейськими державами.
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