Німеччина заявила, що не депортуватиме безробітних українців

Про це заявив представник міністерства закордонних справ Німеччини, пише NTV.

Він нагадав, що Росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати інфраструктуру на заході країни.

"Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце", - наголосив представник МЗС.

Що передувало

Лідер німецької регіональної партії "Християнсько-соціальний союз" (ХСС) Олександр Добріндт закликав депортувати українських біженців, якщо вони не мають роботи.

"Через більш ніж два роки після початку війни повинен діяти цей принцип: знайдіть роботу в Німеччині або поверніться в безпечні райони Західної України", - висловився він.