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Працювати або повернутися на батьківщину: німецька опозиція вимагає депортувати безробітних українських біженців

23 червня, 2024 неділя
11:58
Світ На фото українські біженці

Лідер німецької регіональної партії "Християнсько-соціальний союз" (ХСС) Олександр Добриндт закликав депортувати українських біженців, якщо вони не мають роботи

Зміст

Про це інформує ZDF.

"Через більш ніж два роки після початку війни повинен діяти цей принцип: знайдіть роботу в Німеччині або поверніться в безпечні райони Західної України", - закликав він.

За словами Добріндта, у Німеччині надто багато людей перебувають на соціальному забезпеченні через те, що вони отримують завелику допомогу від держави.

"Нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли справа доходить до працевлаштування. Має бути пропозиція роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції", - пояснив політик.

У відповідь пропозиція Добріндта зіткнулась з різкою критикою з боку урядової коаліції. Так, Мартін Розманн, експерт з питань ринку праці парламентської фракції СДПН, заявив, що вимога представника ХСС є "популістською нісенітницею" і що багато українських біженців у Німеччині є матерями-одиначками.

"Перешкодами для українських біженців, які починають трудове життя, є відсутність догляду за дітьми, брак мовних навичок і тривалий процес визнання професійної кваліфікації", - підкреслив він.

Водночас заступник лідера парламентської фракції СДПН Дірк Візе розкритикував заяви Добріндта, заявивши, що його партія повинна назавжди прибрати зі своєї назви літеру "Х", що означає "християнин".

"Путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті", - зауважив він.

  • 25 травня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер через стурбованість великим напливом українських біженців до її країни запропонувала рівномірно розподіляти їх між усіма європейськими державами.
Теги:
Україна
Росія
Німеччина
біженці
Війна з Росією
біженці з України
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