МВС Німеччини запропонувало розподіляти біженців з України рівномірно між країнами ЄС

Про це вона заявила в інтерв’ю Welt.

Як наголосила очільниця німецького МВС, Берлін вважає, що обговорення солідарного розподілу шукачів притулку "особливо необхідне з огляду на вторинну міграцію з інших держав-членів ЄС".

Наразі українські біженці можуть самостійно обирати країну для тимчасового захисту, який діє до 4 березня 2025 року.

Welt зазначає, що Німеччина приймає у 20 разів більше українських біженців, ніж, до прикладу, Франція. За даними Євростату, у березні 2024 року в Німеччині перебували близько 1,30 мільйона біженців з України. Ще близько 960 тисяч українських біженців проживали в Польщі та приблизно 360 тисяч - у Чехії.

Якщо кількість українських біженців у Польщі має тенденцію до зменшення, то в Німеччині вона навпаки зростає. Зазначається, що причини міграції біженців точно не зафіксовані, але журналісти припускають, що це залежить від розміру грошової допомоги.

Так, українці в Німеччині отримують допомогу розміром 563 євро на місяць для самотніх людей. Натомість у Швеції їм виплачують лише 180 євро на місяць. У Польщі, як правило, взагалі не надається постійна грошова допомога.