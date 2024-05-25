МВС Німеччини запропонувало розподіляти біженців з України рівномірно між країнами ЄС
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер через стурбованість великим напливом українських біженців до її країни пропонує рівномірно розподіляти їх між усіма європейськими державами
Про це вона заявила в інтерв’ю Welt.
Як наголосила очільниця німецького МВС, Берлін вважає, що обговорення солідарного розподілу шукачів притулку "особливо необхідне з огляду на вторинну міграцію з інших держав-членів ЄС".
Наразі українські біженці можуть самостійно обирати країну для тимчасового захисту, який діє до 4 березня 2025 року.
Welt зазначає, що Німеччина приймає у 20 разів більше українських біженців, ніж, до прикладу, Франція. За даними Євростату, у березні 2024 року в Німеччині перебували близько 1,30 мільйона біженців з України. Ще близько 960 тисяч українських біженців проживали в Польщі та приблизно 360 тисяч - у Чехії.
Якщо кількість українських біженців у Польщі має тенденцію до зменшення, то в Німеччині вона навпаки зростає. Зазначається, що причини міграції біженців точно не зафіксовані, але журналісти припускають, що це залежить від розміру грошової допомоги.
Так, українці в Німеччині отримують допомогу розміром 563 євро на місяць для самотніх людей. Натомість у Швеції їм виплачують лише 180 євро на місяць. У Польщі, як правило, взагалі не надається постійна грошова допомога.
- У лютому у федеральному уряді Німеччини прогнозували, що кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, якщо Росія здобуде перемогу у війні з Україною.
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