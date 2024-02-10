Німеччина прогнозує ще 10 млн біженців з України у разі перемоги РФ, - ЗМІ
У федеральному уряді Німеччини прогнозують, що кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, якщо Росія здобуде перемогу у війні з Україною
Про це пише Welt am Sonntag із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що переважна більшість біженців попрямує до Західної Європи, а однією з країн призначення буде Німеччина. Наразі в Німеччині перебуває 1,1 мільйона громадян України, які в’їхали в країну з 2022 року.
Водночас німецький уряд у своїх прогнозах виходить із того, що Україна має військові та фінансові можливості для підтримки своєї оборони та стабільності до кінця 2024 року.
"Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масового відтоку з України та поширення війни на країни НАТО стане найімовірніший. Тоді десять мільйонів біженців - це нижче припущення", - сказав політик Родеріх Кізеветтер.
- Зокрема, в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD Володимир Зеленський висловив бажання, аби усі українці, які виїхали з країни незаконно, повернулися додому, оскільки питання полягає у тому, що вони мають сплачувати податки Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе