Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Німеччина прогнозує ще 10 млн біженців з України у разі перемоги РФ, - ЗМІ

Німеччина прогнозує ще 10 млн біженців з України у разі перемоги РФ, - ЗМІ

10 лютого, 2024 субота
10:48
Війна з Росією На фото українські біженці у Франції

У федеральному уряді Німеччини прогнозують, що кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, якщо Росія здобуде перемогу у війні з Україною

Про це пише Welt am Sonntag із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що переважна більшість біженців попрямує до Західної Європи, а однією з країн призначення буде Німеччина. Наразі в Німеччині перебуває 1,1 мільйона громадян України, які в’їхали в країну з 2022 року.

Водночас німецький уряд у своїх прогнозах виходить із того, що Україна має військові та фінансові можливості для підтримки своєї оборони та стабільності до кінця 2024 року.

"Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масового відтоку з України та поширення війни на країни НАТО стане найімовірніший. Тоді десять мільйонів біженців - це нижче припущення", - сказав політик Родеріх Кізеветтер.

  • Зокрема, в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD Володимир Зеленський висловив бажання, аби усі українці, які виїхали з країни незаконно, повернулися додому, оскільки питання полягає у тому, що вони мають сплачувати податки Україні.
Теги:
Світ
Україна
Німеччина
біженці
біженці з України
Світ про Україну
Читайте також:
Володимир Путін
9 лютого, 2024 п'ятниця
Інтерв'ю Карлсону: Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України
9 лютого, 2024 п'ятниця
В ISW підрахували обсяг допомоги, яку отримала Україна від початку великої війни з РФ
Олександр Сирський
Автор Андріана Стахів
8 лютого, 2024 четвер
Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
10 лютого
11:21
Обстріл аеродрому "Бельбек"
Британська розвідка оцінила наслідки удару по аеродрому Бельбек у Криму
11:05
електроенергія
В Україні не фіксується дефіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 10 лютого
10:54
Росіяни на ТОТ Херсонщини створили нову газету для поширення пропаганди перед виборами, - ЦНС
Росіяни на ТОТ Херсонщини створили нову газету для поширення пропаганди перед виборами, - ЦНС
10:53
Віктор Орбан
Фракція євроскептиків хоче приєднати до себе Орбана у Європарламенті: за яких умов
10:44
Ексклюзив
напад на жінку у Космачі
Військовий Кішак: люди, які перекривали дорогу жінці, яка нібито здавала чоловіків ТЦК на Франківщині, мають бути покарані
10:36
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Meta видалила акаунти верховного лідера Ірану у Facebook та Instagram: яка причина
10:10
РФ вдарила про житловому будинку на Херсонщині, де була ціла родина: 2 загиблих, 4 поранених
10:08
Оновлено
На фото втрати окупантів
Майже тисяча окупантів, 24 артсистеми і 9 танків: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
10:03
OPINION
Валерій Пекар
Залужний як новітній міф зазнав удару. Як відреагує на це Україна, передбачити не можна
09:54
ГУР
У ГУР розповіли деталі евакуації українців із Гази
09:27
Південнокитайське море
Філіппіни та США провели третє спільне патрулювання в Південнокитайському морі
09:20
Єнс Столтенберг
Столтенберг вважає, що НАТО має готуватися до десятиліть конфронтації з РФ
09:13
Оновлено
війна з росією Харківщина безпілотник
РФ атакувала Україну дронами 9 лютого: у Харкові семеро загиблих, в Одесі є влучання і поранені
09:01
Ексклюзив
Вінниця
Вінниця піднялася на перше місце у допомозі ЗСУ: депутатка Верлан-Кульшенко розповіла, що спонукало до такого кроку
08:55
"Атеш" виявив радіолокаційну станцію ворога у Джанкої
08:44
питна вода
У так званій ЛНР заявили про низьку якість питної води, окупанти ніяк на це не реагують, - Луганська ОВА
08:39
Сергій Шойгу
Шойгу відвідав командний пункт військ РФ на Куп'янському або Лиманському напрямку, - ISW
08:35
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Поліція діалогу звернулася до мене: чи їхатиму на Майдан?" Депутатка Херсонської міськради Погомій про акції на підтримку Залужного
08:30
Огляд
Львівський трилер, котяче чтиво і чого не вчать у школі – 5 книг, які вас врятують
08:25
Су-34
США виявили 4 військові літаки РФ, які пролетіли біля Аляски
08:14
Сирія
Сирія звинуватила Ізраїль в атаці біля Дамаска
08:03
OPINION
Сергій Фурса
Чому московити носяться з Карлсоном, як з писаною торбою
07:46
Тайвань
Міноборони Тайваню заявило про виявлення китайських повітряних куль біля острова
07:26
ЗСУ. ППО
Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 23 ворожі "шахеди"
06:50
Поліція РФ
У Росії у 2023-му зафіксували рекордну кількість терактів за останні 20 років
06:34
ЗСУ, військові
Сили оборони досягли певних успіхів у Кринках, - ISW
06:14
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку трьох дронів на Брянську область
05:59
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Канадців не вдасться ввести в оману: Трюдо прокоментував інтерв’ю Путіна
05:36
світ Туреччина культура суспільство
У Стамбулі ще одну давню церкву перетворять на мечеть
05:08
війна з Росією Володимир Путін США
В ISW проаналізували аудиторію, на яку може вплинути інтерв'ю Путіна для Такера Карлсона
04:40
Вільям Бернс
Директор ЦРУ їде в Єгипет для переговорів про нову угоду між Ізраїлем та ХАМАС
04:12
ППО
ППО України має запас ракет лише до березня, - NYT
03:44
конгрес США
Сенат США проголосував за початок обговорення законопроєкту про допомогу Україні
03:16
Снаряди, вибухівка і ракетні двигуни: Rheinmetall почав будівництво нового заводу в Німеччині
02:48
світ сша авіакатастрофа
У США розбився літак бізнес-класу Bombardier: є загиблі
02:20
НАТО може очолити координацію постачання зброї Україні, - ЗМІ
01:52
Байден Шольц
Візит Шольца у США: канцлер обговорив з Байденом подальшу допомогу Україні
01:24
Країни ЄАВТ готові інвестувати в економіку Індії $100 млрд
00:56
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Венесуела готує військовий плацдарм на кордоні з Гаяною
00:55
Путін
На ТОТ України росіяни вирішили розтягнути псевдовибори Путіна на три тижні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV