Німеччина прогнозує ще 10 млн біженців з України у разі перемоги РФ, - ЗМІ

Про це пише Welt am Sonntag із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що переважна більшість біженців попрямує до Західної Європи, а однією з країн призначення буде Німеччина. Наразі в Німеччині перебуває 1,1 мільйона громадян України, які в’їхали в країну з 2022 року.

Водночас німецький уряд у своїх прогнозах виходить із того, що Україна має військові та фінансові можливості для підтримки своєї оборони та стабільності до кінця 2024 року.

"Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масового відтоку з України та поширення війни на країни НАТО стане найімовірніший. Тоді десять мільйонів біженців - це нижче припущення", - сказав політик Родеріх Кізеветтер.