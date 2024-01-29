Це питання справедливості, - Зеленський заявив, що хоче, аби чоловіки призивного віку повернулися з-за кордону
Президент України Володимир Зеленський висловив бажання, аби усі українці, які виїхали з країни незаконно, повернулися додому, оскільки питання полягає у тому, що вони мають сплачувати податки Україні
Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
Журналістка телеканалу зауважила, що у Німеччині наразі триває дискусія щодо того, чи слід німецькому уряду скорочувати соціальну допомогу чоловікам призивного віку, аби на зекономлені кошти надати підтримку Україні.
У відповідь Зеленський зазначив, що це дуже узагальнене рішення, оскільки потребує урахування багатьох деталей, додавши, що уряд Німеччини особисто має право його приймати.
"Є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини та законодавчі можливості виїхати, - наголосив президент. - Ми б хотіли, щоб люди мобілізаційного, які виїхали поза законом України, були в Україні".
Він зауважив, що питання не в тому, що вони всі повинні бути на фронті, а в тому, що ці люди мають сплачувати податки.
"Це питання справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки. Є люди, які поїхали та не повернулись на свою роботу. І це їх право. Але якщо вони громадяни України, то вони повинні сплачувати податки бажано в Україну. Тому що ці гроші потім ми віддаємо нашим солдатам, які захищають Україну.", - пояснив Зеленський.
За словами президента, він не вимагає від Німеччини негайно повернути громадян України призивного віку, оскільки ми живемо у демократичному світі. Зеленський пояснив, що для цієї процедури необхідний відповідний закон.
"Не може Олаф Шольц когось брати та приїжджати з ним. Ми ж захищаємо цінності. Якщо ми говоримо, що ми захищаємо демократії, цінності та свободу, це означає, що і стосовно порушників ми маємо діяти законодавчо, як у цивілізованій країні", - підсумував президент України.
- Зокрема, в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD Володимир Зеленський назвав неправильними випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників ТЦК.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.73 Купівля 37.73Продаж 38.32
- EUR Купівля 41.03Продаж 41.94
- Актуальне
- Важливе