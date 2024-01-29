"Абсолютно неправильно": Зеленський про випадки застосування сили до військовозобов'язаних з боку ТЦК
Президент України Володимир Зеленський назвав неправильними випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників ТЦК
Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
Журналістка зауважила, що в інтернеті з'явилося багато роликів із затриманням чоловіків військовими прямо на вулиці. Вона запитала, чого варта особиста свобода в країні у стані війни.
"Так, такі є випадки. Це дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до ТЦК. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити", - відповів Зеленський.
Він додав, що вже попросив військових і депутатів у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні зробити так, "щоб не було шансів ходити по вулицях".
"Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату, ми живемо у час цифровізації. Ба більше, ми налагодили цей процес і під час пандемії, і під час війни. Тож немає проблем вирішити це питання сучасно", - зазначив президент.
- 28 січня Міноборони заявило, що проводить незаплановані перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За словами міністра оборони Умєрова, є "багато порушень".
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