"Абсолютно неправильно": Зеленський про випадки застосування сили до військовозобов'язаних з боку ТЦК

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Журналістка зауважила, що в інтернеті з'явилося багато роликів із затриманням чоловіків військовими прямо на вулиці. Вона запитала, чого варта особиста свобода в країні у стані війни.

"Так, такі є випадки. Це дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до ТЦК. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити", - відповів Зеленський.

Він додав, що вже попросив військових і депутатів у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні зробити так, "щоб не було шансів ходити по вулицях".

"Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату, ми живемо у час цифровізації. Ба більше, ми налагодили цей процес і під час пандемії, і під час війни. Тож немає проблем вирішити це питання сучасно", - зазначив президент.