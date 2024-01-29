"Фіксуємо багато порушень": Умєров заявив про незаплановані перевірки ТЦК та СП

Про це написав Умєров у фейсбук.

"Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки", - написав міністр.

Він також подякував Службі безпеки України, Держбюро розслідувань та генпрокурору "за злагоджену кооперацію та професійну роботу".

Крім цього, команда Міністерства продовжує незаплановані перевірки складів з продуктами в військових частинах.