"Фіксуємо багато порушень": Умєров заявив про незаплановані перевірки ТЦК та СП
Міноборони проводить незаплановані перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За словами міністра оборони Умєрова, є "багато порушень"
Про це написав Умєров у фейсбук.
"Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки", - написав міністр.
Він також подякував Службі безпеки України, Держбюро розслідувань та генпрокурору "за злагоджену кооперацію та професійну роботу".
Крім цього, команда Міністерства продовжує незаплановані перевірки складів з продуктами в військових частинах.
- У ході позапланової перевірки продуктових складів деяких військових частин на сході України Міноборони виявило порушення, зокрема щодо якості та постачання продуктів.
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