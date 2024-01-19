Міноборони провело раптову перевірку продуктових складів військових частин: які порушення виявили

Про це повідомляє преслужба Міноборони.

Заступник міністра оборони Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю позапланово перевірили склади деяких військових частин на сході країни через скарги військових на якість харчування.

Зазначається, що в ході перевірки виявилося, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам.

"Ми реагуємо на скарги військових, тому приїхали з незапланованим "візитом" в частини. Усе фіксуємо. Виявилося, через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні", – сказав Половенко.

Наразі в Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів.

"Це питання на жорсткому контролі. Компанія перемогла у 10 лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з постачанням", – додав заступник міністра оборони.

Відповідно до умов договору Міністерство оборони може у такому випадку замінити постачальника.

"Тобто частини, де компанія не встигає з постачанням, ми виводимо з договору та перепідпорядкуємо до компаній-переможців у прилеглих областях. Продукти повинні бути якісними, а їх постачання – безперервним",– підсумував Віталій Половенко.

У відомстві запевнили, що за всіма зафіксованими порушеннями будуть складені відповідні акти. За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компанії, яка несвоєчасно поставила продукцію. Крім того, за зіпсовані та неякісні харчові продукти компанія також має відшкодувати кошти.

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Що відомо про скандал із закупівлями для військових

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ. Пізніше його оштрафували.

5 квітня тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нова система закупівель харчів для захисників ще не розроблена, тому уряд дозволив продовжити чинні контракти на постачання ще на 3 місяці.

Наприкінці жовтня аудитори Рахункової палати України затвердили звіт про те, як Міністерство оборони витрачало бюджетні гроші на купівлю майна та харчування для армії. Звіт підтверджує інформацію про те, що ціни на їжу були завищеними.

1 листопада Міноборони заявило про кардинальну зміну підходу до закупівлі їжі для ЗСУ.

Залежно від регіону ціна харчування військовослужбовців Збройних Сил України на добу варіюється в межах 112-147 грн на людину.