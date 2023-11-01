Міноборони заявило про кардинальну зміну підходу до закупівлі їжі для ЗСУ

Про це під час брифінгу в Military Media Centre розповів заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

У заяві наголосили, що Міноборони кардинально змінює підхід до закупівлі їжі для ЗСУ. Міністерство оголосило торги не на пів року, а зі січня до березня 2024 року включно. Протягом цього періоду переможці тендерів будуть забезпечувати ЗСУ їжею.

Міністерство оборони розробило механізм, який дасть меншим компаніям змогу брати участь у закупівлях. Відтепер великі лоти розділені на менші, а на торги виставлені не 22 пропозиції, а 30. Це створить рівні умови для учасників закупівель.

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"Згідно з правилами, кожен учасник торгів приходить на них із каталогом, в якому 409 найменувань продуктів для ЗСУ. Відтепер на кожен продукт встановлено верхню і нижню граничну ціну. Цей запобіжник ввели після того, як команда міністерства, разом із представниками громадськості та антикорупційною радою, проаналізувала корупційні ризики попередніх угод. Відсутність цих меж раніше давала змогу учасникам торгів маніпулювати цінами на їжу", - йдеться у заяві.

Деякі постачальники ставили високу ціну на продукти, які військові частини замовляли часто. А на товари, які військові замовляли рідше або взагалі не замовляли, вони ставили дуже низьку ціну. В результаті середня ціна на каталог була штучно занижена.

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"Зміни у правилах закупівель їжі – це тимчасовий захід, який дає змогу вже зараз суттєво знизити корупційні ризики – ще до того, як наповну запрацює Державний оператор тилу", - наголосили у Міністерстві оборони.

Що відомо про скандал із закупівлями для військових

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ. Пізніше його оштрафували.

5 квітня тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нова система закупівель харчів для захисників ще не розроблена, тому уряд дозволив продовжити чинні контракти на постачання ще на 3 місяці.

3 травня НАЗК внесло до реєстру корупціонерів екскерівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України Богдана Хмельницького.

У липні членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова повідомила, що за її інформацією, замість внесення змін до постанови №335 Кабмін планує визнати її такою, що втратила чинність. А це загрожує повним блокуванням всіх закупівель для Міноборони - від зброї до харчів.

Наприкінці жовтня аудитори рахункової палати України затвердили звіт про те, як Міністерство оборони витрачало бюджетні гроші на купівлю майна та харчування для армії. Звіт підтверджує інформацію про те, що ціни на їжу були завищені.