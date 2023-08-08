Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Протягом двох тижнів на моїй сторінці у соцмережі були нескінчені дописи щодо висновку Держаудиту та зауваження до Міноборони, що паливо для ЗСУ закуповувалося з ПДВ. По цьому епізоду за 2022 рік відкрито кримінальне впровадження. Ми, як комісія по тиловому забезпеченню, мали на порядку денному закупити паливо. Вже був лист від Головкома на Міноборони з вимогою термінової закупки палива. Але у нас нема розуміння, як це робити, бо ще триває кримінальна справа", - пояснила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України

Дана Ярова зазначила, що у той день, коли комісія з тилового забезпечення приймала рішення про виведення пального на торги, як раз проходили слідчі дії у департаменті державних закупівель саме по справі закупівлі пального з ПДВ у 2022 році.

"Відповідно, наша комісія змушена була взяти на себе відповідальність і запустити торги по паливу з ПДВ, бо через законодавчу колізію ми не розуміємо, як закуповувати паливо. Далі на мене вийшов голова комітету по фінансах, митній політиці та податкам Данило Гетьманцев, який дав досить зважений висновок і попросив провести відповідно до 178-ої постанови Кабміну про мобілізаційні закупівлі", - розказала членкиня.

Ярова зауважила, що мобілізаційні закупівлі відбуваються з нульовою ставкою ПДВ, а закупівлі для Збройних сил зі звичайною ставкою, як для всіх у країні.

"Пальне для Збройних сил навіть регулюється іншим законом і купляється за ставкою податків. Я сподіваюся, що буде створена робоча група між Комітетом по нацбезпеці та Комітетом по фінансах, митній політиці та податкам, аби це питання було вирішено на рівні законодавчої влади. Якщо виконавча влада не може себе врегулювати, і одна гілка влади судиться з іншою, Міноборони з Держаудитслужбою, то має втрутитися Верховна Рада та розв'язати це питання", - підсумувала громадська радниця при Міноборони.