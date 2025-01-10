Погрози Трампа анексувати Гренландію та як Україна звертається до альтернативних ЗМІ, щоб охопити американську аудиторію. Акценти світових ЗМІ 10 січня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 10 січня.

Вторгнення Трампа в Гренландію стане "найкоротшою війною у світі"

POLITICO пише, що новий президент США Дональд Трамп сколихнув Європу, відмовившись виключити можливість застосування військової сили для анексії найбільшого у світі острова, який є автономною територією з населенням 57 000 осіб, що входить до складу Королівства Данія.

Трамп, який також висловлював ідею захоплення Канади та Панамського каналу, вже давно поклав око на Гренландію - стратегічно розташований острів, багатий на корисні копалини та нафту.

США мають безумовно найбільший у світі оборонний бюджет, витративши 948 мільярдів доларів минулого року. Їхні збройні сили нараховують 1,3 мільйона військовослужбовців, деякі з них зараз дислокуються в Гренландії. Данія, зі свого боку, минулого року витратила 9,9 мільярда доларів, має лише 17 000 солдатів, і більшість її важкої військової техніки передана Україні.

"Якби Трамп здійснив свою погрозу анексувати Гренландію силою, це була б найкоротша війна у світі, оскільки Гренландія не має оборонного потенціалу", - сказав Ульрік Прам Гад, старший науковий співробітник Данського інституту міжнародних досліджень.

Відповідно до пакту 1951 року США взяли на себе юридичне зобов’язання захищати від будь-якого нападу на величезний арктичний острів, враховуючи нездатність збройних сил Данії відбити потенційного агресора без допомоги.

"Данія чітко усвідомлювала, що не може самостійно захистити Гренландію від будь-кого. Якби Трамп спробував захопити територію силою, «питання в тому, з ким би [американці] воювали? З власними військовими? Вони вже там", - сказав Крістіан Сьобі Крістенсен, старший науковий співробітник Центру військових досліджень Копенгагенського університету.

Н езрозуміло, чи може Данія, яка разом із США є членом-засновником НАТО, застосувати статтю 5 — положення про взаємодопомогу Альянсу проти іншого союзника.

"По суті, член НАТО анексував би територію іншого члена НАТО. Тож це була б доволі незвідана територія", – сказала Агата Демаре, старший політичний співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

Україна використовує немейнстрімові ЗМІ для звернення до законодавців-республіканців та їхніх прихильників напередодні нового терміну Дональда Трампа

The Washington Post пише , що президент України Володимир Зеленський дав тригодинне, сповнене нецензурної лексики інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману в рамках спроби України використовувати немейнстрімові засоби масової інформації для звернення до законодавців-республіканців та їхніх прихильників напередодні нового терміну Дональда Трампа.

Зеленський доручив своїй медіакоманді вийти за рамки традиційних західних медіа — які завжди готові транслювати інтерв’ю з українським президентом і спілкуватися з тими ЗМІ, до яких прислухаються інші американці, особливо ті, хто голосував за Трампа, пояснили його радники.

Тимофій Милованов, керівник Київської школи економіки, сказав, що недільний подкаст явно мав на меті націлити аудиторію Трампа та завоювати її та, здається, це вдалося.

"Деякі основні українські прихильники були засмучені та протистояли питанням Фрідмана, але я також бачив багато коментарів скептиків Зеленського, які говорили, що тепер я передумав; це людина, яка любить свою країну та народ і намагається захистити їх тими засобами, які має".

Минулого року Зеленський почав зустрічатися з блогерами, впливовими особами та іншими представниками ЗМІ, які не належать до мейнстриму. У квітні він 45 хвилин розмовляв з французьким ютубером Хьюго Траверсом. У серпні він зустрівся з Лучано Гаком, бразильським телеведучим, який має понад 22 мільйони підписників в Instagram. У грудні він виступив перед американською Християнською телерадіомовною мережею, яка є ключовою платформою для зв'язку з американською євангельською спільнотою і частиною ширших зусиль його адміністрації з налагодження контактів з цією спільнотою. Він також дав інтерв'ю Fox News у вересні та листопаді.

Американські подкастери, чия популярність серед американської аудиторії стрімко зросла за останні роки, особливо під час останніх президентських виборів, є невикористаним ресурсом. Багато з них популярні серед прихильників Трампа і часто перебувають під впливом більш проросійських поглядів на війну.