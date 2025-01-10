Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Погрози Трампа анексувати Гренландію та як Україна звертається до альтернативних ЗМІ, щоб охопити американську аудиторію. Акценти світових ЗМІ 10 січня
Огляд

Погрози Трампа анексувати Гренландію та як Україна звертається до альтернативних ЗМІ, щоб охопити американську аудиторію. Акценти світових ЗМІ 10 січня

Ірина Запотічна
10 січня, 2025 п'ятниця
10:23
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – обговорення скандальних заяв Дональда Трампа та як Зеленський шукає нову республіканську аудиторію

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 10 січня.

Вторгнення Трампа в Гренландію стане "найкоротшою війною у світі"

POLITICO пише, що новий президент США Дональд Трамп сколихнув Європу, відмовившись виключити можливість застосування військової сили для анексії найбільшого у світі острова, який є автономною територією з населенням 57 000 осіб, що входить до складу Королівства Данія.

Трамп, який також висловлював ідею захоплення Канади та Панамського каналу, вже давно поклав око на Гренландію - стратегічно розташований острів, багатий на корисні копалини та нафту.

США мають безумовно найбільший у світі оборонний бюджет, витративши 948 мільярдів доларів минулого року. Їхні збройні сили нараховують 1,3 мільйона військовослужбовців, деякі з них зараз дислокуються в Гренландії. Данія, зі свого боку, минулого року витратила 9,9 мільярда доларів, має лише 17 000 солдатів, і більшість її важкої військової техніки передана Україні.

"Якби Трамп здійснив свою погрозу анексувати Гренландію силою, це була б найкоротша війна у світі, оскільки Гренландія не має оборонного потенціалу", - сказав Ульрік Прам Гад, старший науковий співробітник Данського інституту міжнародних досліджень.

Відповідно до пакту 1951 року США взяли на себе юридичне зобов’язання захищати від будь-якого нападу на величезний арктичний острів, враховуючи нездатність збройних сил Данії відбити потенційного агресора без допомоги.

"Данія чітко усвідомлювала, що не може самостійно захистити Гренландію від будь-кого. Якби Трамп спробував захопити територію силою, «питання в тому, з ким би [американці] воювали? З власними військовими? Вони вже там", - сказав Крістіан Сьобі Крістенсен, старший науковий співробітник Центру військових досліджень Копенгагенського університету. 

Незрозуміло, чи може Данія, яка разом із США є членом-засновником НАТО, застосувати статтю 5 — положення про взаємодопомогу Альянсу проти іншого союзника.

"По суті, член НАТО анексував би територію іншого члена НАТО. Тож це була б доволі незвідана територія", – сказала Агата Демаре, старший політичний співробітник Європейської ради з міжнародних відносин. 

Україна використовує немейнстрімові ЗМІ для звернення до законодавців-республіканців та їхніх прихильників напередодні нового терміну Дональда Трампа

Володимир Зеленський

The Washington Post пише, що президент України Володимир Зеленський дав тригодинне, сповнене нецензурної лексики інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману в рамках спроби України використовувати немейнстрімові засоби масової інформації для звернення до законодавців-республіканців та їхніх прихильників напередодні нового терміну Дональда Трампа.

Зеленський доручив своїй медіакоманді вийти за рамки традиційних західних медіа — які завжди готові транслювати інтерв’ю з українським президентом і спілкуватися з тими ЗМІ, до яких прислухаються інші американці, особливо ті, хто голосував за Трампа, пояснили його радники.

Тимофій Милованов, керівник Київської школи економіки, сказав, що недільний подкаст явно мав на меті націлити аудиторію Трампа та завоювати її та, здається, це вдалося.

"Деякі основні українські прихильники були засмучені та протистояли питанням Фрідмана, але я також бачив багато коментарів скептиків Зеленського, які говорили, що тепер я передумав; це людина, яка любить свою країну та народ і намагається захистити їх тими засобами, які має".

Минулого року Зеленський почав зустрічатися з блогерами, впливовими особами та іншими представниками ЗМІ, які не належать до мейнстриму. У квітні він 45 хвилин розмовляв з французьким ютубером Хьюго Траверсом. У серпні він зустрівся з Лучано Гаком, бразильським телеведучим, який має понад 22 мільйони підписників в Instagram. У грудні він виступив перед американською Християнською телерадіомовною мережею, яка є ключовою платформою для зв'язку з американською євангельською спільнотою і частиною ширших зусиль його адміністрації з налагодження контактів з цією спільнотою. Він також дав інтерв'ю Fox News у вересні та листопаді.

Американські подкастери, чия популярність серед американської аудиторії стрімко зросла за останні роки, особливо під час останніх президентських виборів, є невикористаним ресурсом. Багато з них популярні серед прихильників Трампа і часто перебувають під впливом більш проросійських поглядів на війну. 

Теги:
Статті
Новини
Світ
Володимир Зеленський
Данія
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
США
Гренландія
Військові новини
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+4.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.24
    Купівля 42.24
    Продаж 42.98
  • EUR
    Купівля 43.54
    Продаж 44.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
10 січня
10:57
Мін'юст
Мін’юст відновив роботу всіх основних сервісів ЄДР після російської кібератаки
10:26
Наводив удари РФ по Херсону: СБУ затримала місцевого жителя, йому оголосили підозру
10:18
В армію з СЗЧ повернулися понад 7 тисяч військових, - ДБР
10:04
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн хоче зустрітися з Трампом до інавгурації, - Bloomberg
10:03
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни вже перебувають за піком своїх можливостей, але й надалі тиснутимуть на нашу оборону, - Згурець
10:00
OPINION
Трамп "наздоганятиме" усіх, хто "вкрав" у нього вибори 2020 року
09:55
Оновлено
світло
У Деснянському районі столиці енергетики повернули світло після аварії
09:25
Оновлено
У Києві уламки російського БПЛА влучили в багатоповерхівку: пошкоджено близько півсотні квартир
09:19
ППО
Сили оборони збили 33 з 72 російських безпілотників
09:05
повітряна тривога
На Черкащині змінили систему оголошення повітряних тривог залежно від типу загрози
09:04
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Противник намагається пробити лінію оборони, щоб просунутися в напрямку Сіверська, - старший лейтенант НГУ Пантьо
08:54
Понад 600 обшуків по країні: Нацполіція проводить спецоперацію з блокування каналів для вивозу ухилянтів
08:45
Шість країн виділять військову допомогу Україні: Умєров звітував про результати 25-го "Рамштайну"
08:38
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 161 боєзіткнення: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурми
08:19
Олаф Шольц
Шольц перешкоджає виділенню додаткових 3 млрд євро на зброю для України, бо не вбачає терміновості, - Spiegel
08:00
OPINION
Про Канаду, США і заяви Трампа
07:37
втрати окупантів
За добу Сили оборони знищили 1830 окупантів, 3 ворожі системи ППО і 10 танків
07:34
Торік Міноборони допустило до експлуатації понад 200 нових зразків автотранспорту
07:30
Оновлено
Після атаки БПЛА у Ленінградській області РФ спалахнула велика пожежа, у Ростовській - загорівся завод "ПластФактор"
07:16
За новорічні свята у ДТП в Україні загинули 123 людини
07:02
Оновлено
корабель рф
РФ завела усі ракетоносії з Чорного моря до пунктів базування
06:54
газ, ГТС
Норвегія збільшила видобуток газу до рекордного рівня
06:49
Бен Уоллес
Ексміністр оборони Британії вважає, що Україна мала мобілізувати всіх чоловіків і жінок віком від 18 років
06:24
Олександр Лукашенко
Лукашенко не запросив на "президентські вибори" спостерігачів ОБСЄ
05:56
Робота "Атеш" у РФ
Партизани провели агітаційну кампанію у Приморському краю РФ
05:46
конгрес США
Палата представників США підтримала санкції проти МКС через ордер для Нетаньягу
04:23
Артем Довбик, Рома, Серія А, Кубок Італії
Італійський журналіст дав обнадійливий прогноз щодо майбутнього Довбика у "Ромі"
04:10
Оновлено
Пожежі, Лос-Анджелес
Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі: кількість загиблих зросла до 7
03:31
Дональд Трамп і Володимир Путін
Трамп заявив про підготовку до зустрічі з Путіним, - Reuters
01:48
Дональд Туск
Туск заявив, що Польща не затримуватиме Нетаньягу на заходах пам'яті жертв Голокосту, МКС прокоментував
01:35
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
Росіяни окупували 3 населених пункти на Донеччині та 3 - на Курщині, - DeepState
00:57
Андрій Ярмоленко
У "Динамо" відповіли, коли Ярмоленко повернеться на поле
00:32
Кріштіану Роналду
Перший в історії футболу: Роналду встановив нове шалене досягнення
00:00
церемонія прощання із 39-м президентом США Джиммі Картером
США попрощалися з 39-м президентом Джиммі Картером
2025, четвер
9 січня
23:20
Рустем Умєров
Умєров заявив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися у лютому
22:29
Оновлено
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні
Зеленський прибув до Італії і зустрівся з прем'єркою Мелоні
22:25
"Передаємо те, що можливо": віцепрем'єр Польщі заявив про підготовку пакету допомоги Україні
21:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Безпекові угоди та розміщення контингентів партнерів в Україні: ключові підсумки засідання у форматі "Рамштайн". Колонка Сергія Згурця
21:03
Норвегія
Норвегія у 2025 році планує виділити Україні найбільшу у своїй історії військову допомогу на понад €2 млрд, - Умєров
20:24
Канада надасть Україні $330 млн військової допомоги
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV