Сили оборони збили 33 із 72 російських безпілотників
У ніч на 10 січня росіяни атакували Україну 72 ударними БПЛА типу Shahed, 33 з яких знищили Сили оборони. Ще 34 дрони були локаційно втрачені
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 10 січня (із 20:30 9 січня) противник атакував 72 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 9:00 підтверджено збиття 33 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях.
"Зафіксовано 5 влучань БпЛА (підприємства та господарчі будівлі) у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини, поранено цивільну особу. На Київщині уражений БПЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автівок. Попередньо, обійшлось без жертв", - зазначили у ПС.
Зазначається також, що 34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків), один із них — полетів у напрямку РФ.
- У ніч з 9 на 10 січня російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" для обстрілу України. У Києві уламки російського БПЛА влучили у багатоповерхівку.
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