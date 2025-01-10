Наводив удари РФ по Херсону: СБУ затримала місцевого жителя, йому оголосили підозру

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що зловмисником виявився 34-річний місцевий житель, який співпрацював з окупантами через спеціальний чат-бот російської розвідки. За матеріалами справи, він сам написав ворогу та запропонував співпрацю в обмін на гроші.

"Завданням зрадника була фіксація наслідків російських прильотів по Херсону. Після обстрілів фігурант виходив на місце влучання та пересилав у ворожий чат-бот координати локації і дані про масштаби руйнувань та постраждалих осіб. За наявною інформацією, окупанти використовували ці відомості для підготовки нових та коригування повторних артударів по Херсону", - розповіли в Службі безпеки.

У відомстві додали, що під час розвідувальних вилазок по місту зрадник одночасно відстежував пункти базування Сил оборони та орієнтовну кількість особового складу на місцях дислокації.

"Насамперед це стосувалося локацій блокпостів та опорних пунктів українських захисників на прибережній території міста. Співробітники СБУ затримали фігуранта поблизу його помешкання. При обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами його злочинів.", - зазначили в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.