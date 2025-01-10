Ексміністр оборони Британії вважає, що Україна мала мобілізувати всіх чоловіків і жінок віком від 18 років
Колишній міністр оборони Британії Бен Уоллес вважає, що президент України Володимир Зеленський мав мобілізувати чоловіків та жінок віком від 18 до 28 років
Про це він сказав у подкасті The Rest Is Politics.
Колишній член парламенту від Консервативної партії та міністр оборони (2019 - 2023 р.) заявив, що замість того, щоб берегти своїх чоловіків та жінок віком від 18 до 28 років, Україна мала мобілізувати всіх і попросити Європу. навчити їх, "бо це не така вже складна задача".
"У мене завжди було питання до Зеленського: чому ви не мобілізували своїх людей? 1939 року ми мобілізували чоловіків. А 1940 року ми ухвалили закон про жінок на війні. Ми мобілізували жінок. І якщо ви виступаєте проти ворога, який хоче вас знищити, як це робив Адольф Гітлер, чому ви не провели мобілізацію?" – заявив Уоллес.
Після повернення з навчання за кордоном, на його думку, ці люди могли повернутися до роботи та бути мобілізованими у разі потреби.
Уоллес вважає, що Британія "мала зробити більше", зокрема набагато раніше перекрити потоки "брудних грошей" російських олігархів та наростити виробництво, відправляючи більше зброї в Україну.
- Міністри оборони Британії та Латвії у четвер, 9 січня, оголосили, що у межах коаліції дронів Україна отримає від союзників 30 тисяч безпілотників, вартістю близько 54,6 млн доларів.
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