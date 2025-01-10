Ексміністр оборони Британії вважає, що Україна мала мобілізувати всіх чоловіків і жінок віком від 18 років

Про це він сказав у подкасті The Rest Is Politics.

Колишній член парламенту від Консервативної партії та міністр оборони (2019 - 2023 р.) заявив, що замість того, щоб берегти своїх чоловіків та жінок віком від 18 до 28 років, Україна мала мобілізувати всіх і попросити Європу. навчити їх, "бо це не така вже складна задача".

"У мене завжди було питання до Зеленського: чому ви не мобілізували своїх людей? 1939 року ми мобілізували чоловіків. А 1940 року ми ухвалили закон про жінок на війні. Ми мобілізували жінок. І якщо ви виступаєте проти ворога, який хоче вас знищити, як це робив Адольф Гітлер, чому ви не провели мобілізацію?" – заявив Уоллес.

Після повернення з навчання за кордоном, на його думку, ці люди могли повернутися до роботи та бути мобілізованими у разі потреби.

Уоллес вважає, що Британія "мала зробити більше", зокрема набагато раніше перекрити потоки "брудних грошей" російських олігархів та наростити виробництво, відправляючи більше зброї в Україну.