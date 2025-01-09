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Від початку доби на фронті зафіксували 101 боєзіткнення: окупанти найактивніші на Покровському напрямку

Ольга Бабишена
9 січня, 2025 четвер
17:04
Війна з Росією війна з РФ, ЗСУ

Від початку доби четверга, 9 січня, на російсько-українському фронті зафіксували 101 бойове зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 31 атаку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00. 

Постраждали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони населених пунктів України, серед яких Олександрівка, Велика Писарівка, Тур’я Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Водночас ворог НАРами атакував Олександрівку.

Ситуація на основних напрямках 

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ поблизу Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій в районах Западного, Кучерівки, Петропавлівки та Загризового.  

Агресор також збільшив кількість атак до 12 на Лиманському напрямку. За підтримки авіації, атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Борівська Андріївка, Копанки, Твердохлібове, Макіївка, Греківка та Іванівка. Дев’ять боєзіткнень наразі тривають.  

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три атаки окупантів в районі Часвого Яру. Неподалік Білої Гори триває ще одне боєзіткнення. На Майське ворог скину два КАБи.  

На Торецькому напрямку ворог дев’ять разів намагався йти вперед в районах Торецька та Щербинівки. На даний час триває шість боєзіткнень.  На Костянтинівку ворог скинув дві авіабомби.

На Покровському напрямку ворог 31 раз розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Наші захисники відбили 20 ворожих атак в районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Покровськ, Котлине, Успенівка, Нововасилівка та Новоєлизаветівка. Наразі ще триває 11 боєзіткнень.  

Тривають запеклі бої на Курахівському напрямку. Поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівка, Курахового та Дачного протягом дня наші оборонці відбили 16 атак противника, ще чотири боєзіткнення тривають.  

На Времівському напрямку агресор сім разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Янтарне, Костянтинопіль та Розлив, одне боєзіткнення ще триває. Авіаударів КАБами зазнали Темирівка та Велика Новосілка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили один штурм противника в районі острова Козацький.  На Херсон ворог скинув чотири КАБи.

На Курщині українські захисники відбивали 11 атак загарбників, п’ять боєзіткнень ще тривають. Крім того ворог здійснив 143 артилерійські обстріли, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.  

На Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог активних дій не проводив.

На решті напрямків суттєвих змін в ситуації не відбулося.  

  • Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1430 військових армії РФ та низку одиниць ворожої техніки й озброєння. 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Покровськ
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