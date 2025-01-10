Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За добу Сили оборони знищили 1830 окупантів, 3 ворожі системи ППО і 10 танків

За добу Сили оборони знищили 1830 окупантів, 3 ворожі системи ППО і 10 танків

Ксенія Золотова
10 січня, 2025 п'ятниця
07:37
Війна з Росією втрати окупантів

За минулу добу на фронті Сили оборони ліквідували ще 1830 військових російської окупаційної армії, 32 бойові броньовані машини, 3 ворожі системи ППО та ще низку техніки й озброєння росіян

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 804930 (+1830) осіб,
  • танків ‒ 9741 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20253 (+32) од,
  • артилерійських систем – 21789 (+24) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 1041 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21884 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 3017 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33473 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3689 (+3).

Дані уточнюються.

Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
військові
російська армія
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Підготовка до похолодань
Автор Катерина Єсікова
8 січня, 2025 середа
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати похолодання
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+3.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.2
    Купівля 42.2
    Продаж 42.86
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
10 січня
07:34
Торік Міноборони допустило до експлуатації понад 200 нових зразків автотранспорту
07:30
Оновлено
Після атаки БПЛА у Ленінградській області РФ спалахнула велика пожежа, у Ростовській - загорівся завод "ПластФактор"
07:16
За новорічні свята у ДТП в Україні загинули 123 людини
07:02
Оновлено
корабель рф
РФ завела усі ракетоносії з Чорного моря до пунктів базування
06:59
Оновлено
ппо
У Києві уламки російського БПЛА влучили у багатоповерхівку. Ситуація у ніч на 10 січня
06:54
газ, ГТС
Норвегія збільшила видобуток газу до рекордного рівня
06:49
Бен Уоллес
Ексміністр оборони Британії вважає, що Україна мала мобілізувати всіх чоловіків і жінок віком від 18 років
06:24
Олександр Лукашенко
Лукашенко не запросив на "президентські вибори" спостерігачів ОБСЄ
05:56
Робота "Атеш" у РФ
Партизани провели агітаційну кампанію у Приморському краю РФ
05:46
конгрес США
Палата представників США підтримала санкції проти МКС через ордер для Нетаньягу
04:23
Артем Довбик, Рома, Серія А, Кубок Італії
Італійський журналіст дав обнадійливий прогноз щодо майбутнього Довбика у "Ромі"
04:10
Оновлено
Пожежі, Лос-Анджелес
Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі: кількість загиблих зросла до 7
03:31
Дональд Трамп і Володимир Путін
Трамп заявив про підготовку до зустрічі з Путіним, - Reuters
01:48
Дональд Туск
Туск заявив, що Польща не затримуватиме Нетаньягу на заходах пам'яті жертв Голокосту, МКС прокоментував
01:35
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
Росіяни окупували 3 населених пункти на Донеччині та 3 - на Курщині, - DeepState
00:57
Андрій Ярмоленко
У "Динамо" відповіли, коли Ярмоленко повернеться на поле
00:32
Кріштіану Роналду
Перший в історії футболу: Роналду встановив нове шалене досягнення
00:00
церемонія прощання із 39-м президентом США Джиммі Картером
США попрощалися з 39-м президентом Джиммі Картером
2025, четвер
9 січня
23:20
Рустем Умєров
Умєров заявив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися у лютому
22:49
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 144 боєзіткнення: окупанти найактивніші на Покровському напрямку
22:29
Оновлено
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні
Зеленський прибув до Італії і зустрівся з прем'єркою Мелоні
22:25
"Передаємо те, що можливо": віцепрем'єр Польщі заявив про підготовку пакету допомоги Україні
21:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Безпекові угоди та розміщення контингентів партнерів в Україні: ключові підсумки засідання у форматі "Рамштайн". Колонка Сергія Згурця
21:03
Норвегія
Норвегія у 2025 році планує виділити Україні найбільшу у своїй історії військову допомогу на понад €2 млрд, - Умєров
20:24
Канада надасть Україні $330 млн військової допомоги
20:19
Ексклюзив
Росія втрачає критичне паливо для стратегічної авіації: Defense Express про ураження нафтобази в Енгельсі
20:07
OPINION
"С нами тот, Кто всё за нас решит..."
19:54
Ілюстративне фото
Росіяни вдарили по Сіверську на Донеччині: двоє загиблих
19:53
Обстріл Запоріжжя
Атака РФ по Запоріжжю призвела до найбільшої кількості загиблих і поранених серед цивільних за останні два роки, – місія ООН
19:38
Кая Каллас
ЄС готовий перейняти ініціативу щодо підтримки України, якщо США не захочуть, – Каллас
19:37
Ллойд Остін
Україна фактично знищила дві третини військових ресурсів РФ, - Остін
19:27
Шон Дайч та Віталій Миколенко (ліворуч)
Миколенко за кілька годин до матчу залишився в "Евертоні" без головного тренера
19:20
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
Атака РФ по Запоріжжю 8 січня: 13 людей загинули, кількість поранених зросла до 122
19:11
Верховна Рада
Рада заборонила трансплантацію органів загиблих унаслідок війни
19:06
Ексклюзив
ВПК
За одне порушення три покарання: нардепка Янченко про те, як штрафи вбивають оборонно-промисловий комплекс
18:50
Ілюстративне фото
РФ вдарила дроном по Миколаєву: постраждала людина
18:47
ДБР затримало номінального власника онлайн-казино Pin-Up
18:31
Девід Леммі
Очільник МЗС Британії Леммі спрогнозував, коли може бути укладено мирну угоду між Україною та РФ
18:22
Ексклюзив
військові навчання в Арктиці
Йде війна за Арктику та Антарктику: Безсмертний про заяви Трампа щодо Гренландії
18:05
На фото: система ППО
Сили ППО збили 3 ракети "Іскандер-К", якими росіяни атакували Кривий Ріг
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV