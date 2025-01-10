Торік Міноборони допустило до експлуатації понад 200 нових зразків автотранспорту
За добу Сили оборони знищили 1830 окупантів, 3 ворожі системи ППО і 10 танків
За минулу добу на фронті Сили оборони ліквідували ще 1830 військових російської окупаційної армії, 32 бойові броньовані машини, 3 ворожі системи ППО та ще низку техніки й озброєння росіян
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 804930 (+1830) осіб,
- танків ‒ 9741 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20253 (+32) од,
- артилерійських систем – 21789 (+24) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1041 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21884 (+71),
- крилаті ракети ‒ 3017 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33473 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 3689 (+3).
Дані уточнюються.
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