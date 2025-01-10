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Головна Війна з Росією Противник намагається пробити лінію оборони, щоб просунутися в напрямку Сіверська, - старший лейтенант НГУ Пантьо
Ексклюзив

Противник намагається пробити лінію оборони, щоб просунутися в напрямку Сіверська, - старший лейтенант НГУ Пантьо

Оксана Ліховід
10 січня, 2025 п'ятниця
09:04
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи", бригади "Рубіж", старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо зазначив, що на Сіверському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії, не шкодуючи особового складу, техніки, артилерії й засобів БПЛА

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бригада "Рубіж" перебуває на Сіверському напрямку. Ми стримуємо наступ противника у напрямку населеного пункту Сіверськ. Противник активно намагається проводити наступальні дії, не економлячи особового складу, техніки, артилерії й засобів БПЛА. Він активно штурмує наші позиції різними методами, зокрема, вдаючись до масових атак живою силою, так званих м'ясних штурмів", - наголосив Пантьо.

За словами старшого лейтенанта НГУ, противник намагається пробити передню лінію оборони ЗСУ, шукаючи слабкі місця, щоб просунутися далі в напрямку Сіверська. Однак наразі йому це не вдається і не вдасться. Ворог активно використовує бронетехніку та артилерію.

"Лише вчора по наших позиціях було здійснено близько 70 артилерійських ударів, а також близько 70 скидів із дронів, що зараз є серйозною проблемою. Радіоелектронна боротьба (РЕБ) справляється зі своїми завданнями, але це не є панацеєю. Противник активно використовує FPV-дрони на оптоволокні, на які РЕБ, на жаль, не діє", - зауважив Пантьо.

  • Протягом мнулої доби, 9 січня, на російсько-українському фронті зафіксували 161 бойове зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії ворога.
Теги:
Новини
Україна
зброя
російська армія
ЗСУ
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