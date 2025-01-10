Партизани провели агітаційну кампанію у Приморському краю РФ
У четвер, 9 січня, стало відомо про агітаційну роботу, яку партизани "Атеш" провели у Приморському краю РФ
Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram.
"Активісти "Громадянської Сили" попрацювали у місті Фокіно, Приморського краю. Листівки із закликом вступати в наш рух з'явилися у спальних районах, на адміністративних будинках та магазинах, де щодня проходить найбільша кількість людей", - пишуть партизани.
За словами представників "Атеш", перші результати вже є.
"Людей, яких дістала злочинна влада набагато більше, ніж будь-хто міг подумати і найголовніше, вони більше не хочуть мовчати!", - йдеться у повідомленні.
- За даними агентів руху "Атеш", на тимчасово окупованих українських територіях росіяни через успішні удари ЗСУ змінюють тактику зберігання палива, залучаючи цивільних.
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