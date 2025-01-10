Партизани провели агітаційну кампанію у Приморському краю РФ

Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram.

"Активісти "Громадянської Сили" попрацювали у місті Фокіно, Приморського краю. Листівки із закликом вступати в наш рух з'явилися у спальних районах, на адміністративних будинках та магазинах, де щодня проходить найбільша кількість людей", - пишуть партизани.

За словами представників "Атеш", перші результати вже є.

"Людей, яких дістала злочинна влада набагато більше, ніж будь-хто міг подумати і найголовніше, вони більше не хочуть мовчати!", - йдеться у повідомленні.