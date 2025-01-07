Росіяни на ТОТ змінюють тактику зберігання палива через успішні удари ЗСУ, - "Атеш"
За даними агентів руху "Атеш", на тимчасово окупованих українських територіях росіяни через успішні удари ЗСУ змінюють тактику зберігання палива, залучаючи цивільних
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
Вказано, що агенти руху зафіксували збільшення кількості цивільних паливозаправників, які співпрацюють з окупантами.
"У такий спосіб командування ЗС РФ намагається вберегти свою логістику, яка сильно постраждала внаслідок низки успішних ударів Сил оборони України, у чому їм допомагав наш рух", - йдеться у повідомленні.
В "Атеш" зазначили, що зміни у тактиці зберігання палива з'явилися після заяви міністра оборони РФ Бєлоусова, який сказав, що "на зміну військовим базам у РФ має прийти ешелонована мережа складів".
"Таким чином окупанти наражають на небезпеку цивільне населення і порушують Женевську конвенцію", - додали партизани.
- 15 грудня стало відомо, що Служба безпеки України спільно з Силами оборони уразили потяг російських окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області, який перевозив 40 цистерн пального.
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