Росіяни на ТОТ змінюють тактику зберігання палива через успішні удари ЗСУ, - "Атеш"

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Вказано, що агенти руху зафіксували збільшення кількості цивільних паливозаправників, які співпрацюють з окупантами.

"У такий спосіб командування ЗС РФ намагається вберегти свою логістику, яка сильно постраждала внаслідок низки успішних ударів Сил оборони України, у чому їм допомагав наш рух", - йдеться у повідомленні.

В "Атеш" зазначили, що зміни у тактиці зберігання палива з'явилися після заяви міністра оборони РФ Бєлоусова, який сказав, що "на зміну військовим базам у РФ має прийти ешелонована мережа складів".

"Таким чином окупанти наражають на небезпеку цивільне населення і порушують Женевську конвенцію", - додали партизани.