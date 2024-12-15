Підірвали колії та вдарили з HIMARS: на ТОТ Запоріжжя знищили російський потяг з паливом

Про це інформує низка українських ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах.

Як зазначається, спершу бійці СБУ організували диверсію з підриву колій під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка, що в Більмацькому районі. Коли той зупинився і почалася пожежа частини цистерн, українські військові вдарили з систем HIMARS.

Ракети уразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни й врятувати частину палива. У 40 знищених ворожих цистернах перевозили пальне вартістю близько 4 млн доларів.

Ціллю операції було перерізати логістичні шляхи постачання пального з Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя. Тепер на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.