США попрощалися з 39-м президентом Джиммі Картером

Про це інформує CNN.

Видання вказує, що Джиммі Картер був найстаршим із живих колишніх президентів США та першим, кому виповнилося 100 років. Панахида відбулася у національному соборі Вашингтона.

На прощальній церемонії зібралися чинний президент США Джо Байден, обраний президент Дональд Трамп, колишні президенти Білл Клінтон, Джордж Буш і Барак Обама. Вони уперше зустрілися разом з моменту похорону Джорджа Буша-старшого в грудні 2018 року.

"Ми зобов'язані не давати ненависті притулку. І протистояти тому, що, як казав мій батько, є найбільшим гріхом - зловживанню владою. ... Ми зберігаємо віру з найкращим, що є в людстві і в Америці, - це історія, на мій погляд, з моєї перспективи, життя Джиммі Картера", - сказав у своїй промові Байден.

Що відомо про Картера

Джиммі Картер - 39-й президент Сполучених Штатів Америки з 1977 до 1981 року, лауреат Нобелівської премії миру 2002 року.

Під час свого президентства Картер намагався заспокоїти різні конфлікти в усьому світі, найбільш помітно на Близькому Сході з підписанням Кемп-Девідських угод, повернення Панамського каналу до Панами та підписання договору про скорочення ядерних озброєнь з Леонідом Брежнєвим.

Після свого президентства Картер зосередився на гуманітарній діяльності, благодійності та дипломатії. Крім того, він здобув визнання, отримавши Президентську медаль Свободи, став номінантом Пулітцерівської премії, номінантом на Нобелівську премію миру та володарем трьох премій "Греммі". На його честь названо підводний човен ВМС США та вид риби, що має наукову назву Etheostoma jimmycarter.