Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя: одна людина загинула, є поранені

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про ворожу атаку по промисловій інфраструктурі очільник ОВА повідомив о 15:49.

"Одна людина загинула, ще троє поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю", - повідомив Федоров о 15:55.

Згодом Іван Федоров опублікував відео з наслідками ворожої атаки.

Станом на 16:15 Іван Федоров повідомив про повторні вибухи.

Вже о 16:27 повідомлялося, що кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю зросла до шести.

Фото: Іван Федоров

О 16:51 Іван Федоров повідомив, що до лікарень обласного центру доставили 30 постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю.

"На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники", - зазначив очільник ОВА.