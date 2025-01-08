Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя: одна людина загинула, є поранені
У середу, 8 січня, російська окупаційна армія вдарила по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, є поранені
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Про ворожу атаку по промисловій інфраструктурі очільник ОВА повідомив о 15:49.
"Одна людина загинула, ще троє поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю", - повідомив Федоров о 15:55.
Згодом Іван Федоров опублікував відео з наслідками ворожої атаки.
Станом на 16:15 Іван Федоров повідомив про повторні вибухи.
Вже о 16:27 повідомлялося, що кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю зросла до шести.
Фото: Іван Федоров
О 16:51 Іван Федоров повідомив, що до лікарень обласного центру доставили 30 постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю.
"На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники", - зазначив очільник ОВА.
- У ніч з 26 на 27 грудня РФ вдарила по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.
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