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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Росіяни вже перебувають за піком своїх можливостей, але й надалі тиснутимуть на нашу оборону, - Згурець

Оксана Ліховід
10 січня, 2025 п'ятниця
10:03
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що на лінії фронту з точки зору дій противника в найближчі пів року не відбудеться жодних значних змін

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Щонайменше пів року жодних змін на лінії фронту з точки зору дій противника не відбудеться. Зараз ворог, використовуючи всі свої резерви, перебуває під певним впливом успіху, намагаючись максимізувати здобутки попередніх періодів", - вважає Згурець.

За оцінками директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, наразі немає підстав вважати, що Росія готова до перемовин. Перший квартал і півріччя 2025 року, ймовірно, будуть схожі на те, що відбувалося в середині минулого року. Адже темп російського наступу є екстраординарним з огляду на використання сил і засобів.

"Зараз противник перебуває вже за піком своїх можливостей, але й надалі продовжить використовувати всі ресурси, щоб тиснути на нашу оборону. Наразі головне наше завдання – не допустити системних провалів, забезпечити максимальне знищення противника, навіть шляхом залишення певних ділянок нашої території. Війна на виснаження це і передбачає", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express додав, що наразі нам необхідно максимізувати втрати противника, навіть якщо це вимагатиме значних зусиль. За умови підтримки наших партнерів це дозволить певною мірою змінити ситуацію на полі бою.

  • Протягом минулої доби, 9 січня, на російсько-українському фронті зафіксували 161 бойове зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові й наступальні дії ворога.
Теги:
Новини
Україна
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
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