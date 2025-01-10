Росіяни вже перебувають за піком своїх можливостей, але й надалі тиснутимуть на нашу оборону, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Щонайменше пів року жодних змін на лінії фронту з точки зору дій противника не відбудеться. Зараз ворог, використовуючи всі свої резерви, перебуває під певним впливом успіху, намагаючись максимізувати здобутки попередніх періодів", - вважає Згурець.

За оцінками директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, наразі немає підстав вважати, що Росія готова до перемовин. Перший квартал і півріччя 2025 року, ймовірно, будуть схожі на те, що відбувалося в середині минулого року. Адже темп російського наступу є екстраординарним з огляду на використання сил і засобів.

"Зараз противник перебуває вже за піком своїх можливостей, але й надалі продовжить використовувати всі ресурси, щоб тиснути на нашу оборону. Наразі головне наше завдання – не допустити системних провалів, забезпечити максимальне знищення противника, навіть шляхом залишення певних ділянок нашої території. Війна на виснаження це і передбачає", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express додав, що наразі нам необхідно максимізувати втрати противника, навіть якщо це вимагатиме значних зусиль. За умови підтримки наших партнерів це дозволить певною мірою змінити ситуацію на полі бою.