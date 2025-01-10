Трамп "наздоганятиме" усіх, хто "вкрав" у нього вибори 2020 року
Останнім часом мене все більше дивують наші медіа. Кілька днів тому в повідомленнях американської преси був описаний візит премʼєрки Італії Джорджії Мелоні до резиденції новообраного президента США Трампа
Зацитую: "Вони разом з деякими потенційними членами майбутньої адміністрації Трампа, включаючи кандидата на посаду держсекретаря Марко Рубіо, керівником казначейства Скоттом Бессентом подивилися фільм під назвою "Дилема Істмена: Lawfare or Justice". Також на премʼєрі були присутні колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн, колишній адвокат Руді Джуліані та колишній торговий представник Пітер Наварро, який кілька місяців відсидів у вʼязниці за відмову давати покази у конгресі щодо штурму Капітолія у 2020-му році.
І ніхто з вітчизняних ЗМІ не проаналізував, що ж це за такий фільм дивився Трамп. Тим більше в такому напівзакритому режимі. А даремно. Бо по цьому можна розуміти, що найбільше хвилює Трампа зараз, поки ми намагаємось вгадати, як він бачить закінчення війни в Україні. Уявіть собі — до вас приїхали гості, а ви замість того, щоб розважатися в гольф, ведете їх в бальний зал Мар-а-Лаго, щоб вони разом дивилися якусь документалістику.
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Отже, фільм "Дилема Істмена: Lawfare or Justice" описує адвоката Джона Істмена, який допоміг Дональду Трампу розробити план для скасування результатів виборів 2020 року. В документальному розслідуванні — критика дворівневої системи правосуддя і про те, "як консерватори стали жертвами закону".
Тобто, Трампу ця історія досі болить. І він досі вважає, що вибори 2020-го року в нього вкрали.
Звідси можна прогнозувати, що Трамп "наздоганятиме" усіх, хто був причетний до цього. Багатьом демократам слід напружитися…
Зрештою, в останньому інтервʼю президент Зеленський знову подав пас команді Трампа, заговоривши про потенційний "лобізм" і "корупцію" на постачаннях і перевезенні зброї Україні. І це однозначна тінь на адміністрацію, що йде. Тобто ця історія може також бути використана проти демократів, якщо їх "наздоганятимуть".
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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