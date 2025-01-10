Очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн хоче зустрітися з Трампом до інавгурації, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, представники ЄС і помічники Трампа вже провели переговори, утім поки невідомо, чи вдасться організувати візит до 20 січня.

Зазначається, що спроби організувати зустріч ускладнюються й тим, що фон дер Ляєн ще не повернулася до Брюсселя після свят, оскільки намагається відновитися після пневмонії в Німеччині.

Посадовці ЄС наразі намагаються налагодити постійні канали зв'язку з високопосадовцями в новій адміністрації, зазначають у Bloomberg. Трамп раніше неодноразово скаржився на те, що Європа погано ставиться до США, і пообіцяв запровадити мито на увесь імпорт до Сполучених Штатів і вимагати збільшення витрат на оборону.

У четвер ввечері фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта опублікували ідентичні повідомлення, у яких заявили, що вони віддані зміцненню трансатлантичного зв'язку.

"Ми сподіваємося на позитивну взаємодію з новою адміністрацією США, засновану на наших спільних цінностях і спільних інтересах. У неспокійному світі Європа і США сильніші разом", - написали вони.

У Bloomberg зазначили, що фон дер Ляєн мала особливо близькі стосунки з президентом Джо Байденом, який залишає посаду, і кілька разів приїжджала до Білого дому, щоб координувати політику щодо України та Китаю. Тепер чиновники стурбовані тим, що Трамп може відкликати американську допомогу Україні та відкрити комунікації з Росією.

ЄС у приватному порядку пообіцяв тісно співпрацювати з командою Трампа щодо дій у Китаї, але європейські чиновники попередили, що така співпраця можлива лише за умови, що Трамп не запроваджуватиме мито.