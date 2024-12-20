Трамп пригрозив ЄС запровадженням мита, в разі відмови збільшити закупівлі нафти та газу зі США

Про це повідомляє The Guardian.

Трамп підкреслив, що ЄС має компенсувати значний торгівельний дефіцит шляхом активізації імпорту енергоресурсів.

"Я сказав Європейському Союзу, що вони повинні компенсувати свій величезний дефіцит у торгівлі зі Сполученими Штатами коштом великомасштабних закупівель нашої нафти та газу. В іншому випадку, це будуть мита", - попередив він.

Читайте також: США можуть обвалити ціни на енергоресурси, а на цьому тримається економіка РФ, - політик Рибачук

У виданні зазначили, що наразі США є найбільшим у світі виробником нафти та головним постачальником зрідженого природного газу (ЗПГ) для Євросоюзу, оскільки постачання російського газу було припинено після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Нещодавнє урядове дослідження, проведене для адміністрації Байдена, показало, що збільшення експорту американського ЗПГ може призвести до підвищення цін на газ для внутрішніх споживачів до 30%.

Дослідження також вказує на потенційні негативні наслідки для клімату через високі викиди вуглекислого газу, що ускладнить реалізацію обіцянок Трампа щодо скорочення експортних обмежень.