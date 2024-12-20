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Трамп пригрозив ЄС запровадженням мита, в разі відмови збільшити закупівлі нафти та газу зі США

Марія Науменко
20 грудня, 2024 п'ятниця
16:49
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп попередив країни Європейського Союзу про можливість введення торгівельних мит на їхній експорт до США у разі відмови купувати американські нафту та газ

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

Трамп підкреслив, що ЄС має компенсувати значний торгівельний дефіцит шляхом активізації імпорту енергоресурсів.

"Я сказав Європейському Союзу, що вони повинні компенсувати свій величезний дефіцит у торгівлі зі Сполученими Штатами коштом великомасштабних закупівель нашої нафти та газу. В іншому випадку, це будуть мита", - попередив він.

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У виданні зазначили, що наразі США є найбільшим у світі виробником нафти та головним постачальником зрідженого природного газу (ЗПГ) для Євросоюзу, оскільки постачання російського газу було припинено після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Нещодавнє урядове дослідження, проведене для адміністрації Байдена, показало, що збільшення експорту американського ЗПГ може призвести до підвищення цін на газ для внутрішніх споживачів до 30%. 

Дослідження також вказує на потенційні негативні наслідки для клімату через високі викиди вуглекислого газу, що ускладнить реалізацію обіцянок Трампа щодо скорочення експортних обмежень.

  • Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 грудня, заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії.
Теги:
Новини
ЄС
газ
Президент США
Європа
нафта
Дональд Трамп
США
Економіка
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