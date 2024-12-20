США можуть обвалити ціни на енергоресурси, а на цьому тримається економіка РФ, - політик Рибачук

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Зеленський говорить про те, що потрібно застосовувати в тому числі економічні впливи на Росію. Зокрема, амбіція Трампа - зробити США найбільшим експортером енергоресурсів, газу та нафти. Таким чином США можуть суттєво вплинути на цінову політику та обвалити ціни на енергоресурси, а на цьому тримається вся російська економіка", - наголосив Рибачук.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" також додав, що з Вашингтона надходять повідомлення, що до інавгурації Трампа США намагатимуться забезпечити Україну максимальною кількістю зброї, а також підготувати нові замовлення. Тобто мова йде про комбінацію військових факторів, зокрема надання зброї українській армії.