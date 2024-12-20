США можуть обвалити ціни на енергоресурси, а на цьому тримається економіка РФ, - політик Рибачук
Політик Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій", віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005), зазначив, що США мають можливість знизити ціни на енергоресурси, що суттєво вплине на економіку Росії, оскільки вона залежить від експорту нафти та газу
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Зеленський говорить про те, що потрібно застосовувати в тому числі економічні впливи на Росію. Зокрема, амбіція Трампа - зробити США найбільшим експортером енергоресурсів, газу та нафти. Таким чином США можуть суттєво вплинути на цінову політику та обвалити ціни на енергоресурси, а на цьому тримається вся російська економіка", - наголосив Рибачук.
Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" також додав, що з Вашингтона надходять повідомлення, що до інавгурації Трампа США намагатимуться забезпечити Україну максимальною кількістю зброї, а також підготувати нові замовлення. Тобто мова йде про комбінацію військових факторів, зокрема надання зброї українській армії.
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 грудня, заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії.
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