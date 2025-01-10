Росіяни окупували 3 населених пункти на Донеччині та 3 - на Курщині, - DeepState
У ніч з 9 на 10 січня стало відомо, що російська армія захопила шість населених пунктів, які перебували під контролем українських військ
Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
У Донецькій області терористи окупували Петропавлівку, Воздвиженку та Солоне, а на Курщині російська армія захопила населені пункти Новоіванівка, Леонідово та Олександрія.
На Харківщині ворог просунувся у Дворічній і біля Западного, на Донеччині - неподалік Курахового та Ясенового.
- Від початку доби четверга, 9 січня, на російсько-українському фронті зафіксували 144 бойових зіткнень: на Покровському напрямку окупанти здійснили 37 атак.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.2 Купівля 42.2Продаж 42.86
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе