Росіяни окупували 3 населених пункти на Донеччині та 3 - на Курщині, - DeepState

Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

У Донецькій області терористи окупували Петропавлівку, Воздвиженку та Солоне, а на Курщині російська армія захопила населені пункти Новоіванівка, Леонідово та Олександрія.

На Харківщині ворог просунувся у Дворічній і біля Западного, на Донеччині - неподалік Курахового та Ясенового.