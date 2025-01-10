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Головна Футбол Італійський журналіст дав обнадійливий прогноз щодо майбутнього Довбика у "Ромі"

Італійський журналіст дав обнадійливий прогноз щодо майбутнього Довбика у "Ромі"

Влад Дідусь
10 січня, 2025 п'ятниця
04:23
Футбол Артем Довбик, Рома, Серія А, Кубок Італії

В Італії вважають, що наступний сезон може стати успішнішим для українського форварда "Роми" Артема Довбика

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Про це італійський журналіст Tele Radio Stereo 92.7 Роберто Інфаскеллі сказав у розмові з "Трибуною".

"У нормальному для команди сезоні він, без сумніву, може виграти гонку найкращих бомбардирів. Думаю, що він зможе зробити це в наступному сезоні. Впевнений, що з найкращим тренером (таким як Раньєрі, але побачимо) і хорошими рухами на трансферному ринку він може привести "Рому" до Ліги чемпіонів", – вважає журналіст.

У минулому сезоні 27-річний Артем Довбик виступав за "Жирону" та став з 24 голами найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. За вдалі результати форварда номінували на "Золотий мʼяч". Влітку українець перейшов до "Роми" за 30,5 млн євро.

На рахунку Довбика 24 матчі, 9 голів і 3 асисти у футболці "Роми". Команда займає десяту позицію у турнірній таблиці Серії А.

  • Церемонія нагородження "Золотим м'ячем" відбулась 28 жовтня. Артем Довбик розділив 29-те місце разом зі своїм одноклубником по італійській "Ромі" німцем Матсом Хуммельсом. Перемогу в номінації здобув іспанець Родрі.
Теги:
Новини
Спорт
Артем Довбик
Серія А
Рома
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