Італійський журналіст дав обнадійливий прогноз щодо майбутнього Довбика у "Ромі"
В Італії вважають, що наступний сезон може стати успішнішим для українського форварда "Роми" Артема Довбика
Про це італійський журналіст Tele Radio Stereo 92.7 Роберто Інфаскеллі сказав у розмові з "Трибуною".
"У нормальному для команди сезоні він, без сумніву, може виграти гонку найкращих бомбардирів. Думаю, що він зможе зробити це в наступному сезоні. Впевнений, що з найкращим тренером (таким як Раньєрі, але побачимо) і хорошими рухами на трансферному ринку він може привести "Рому" до Ліги чемпіонів", – вважає журналіст.
У минулому сезоні 27-річний Артем Довбик виступав за "Жирону" та став з 24 голами найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. За вдалі результати форварда номінували на "Золотий мʼяч". Влітку українець перейшов до "Роми" за 30,5 млн євро.
На рахунку Довбика 24 матчі, 9 голів і 3 асисти у футболці "Роми". Команда займає десяту позицію у турнірній таблиці Серії А.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.2 Купівля 42.2Продаж 42.86
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе