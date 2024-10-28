Стало відомо, яке місце посів Довбик в боротьбі за "Золотий м'яч"

Результати голосування оприлюднено на сторінці "Золотого м'яча" у мережі Х.

Артем Довбик розділив 29-те місце разом зі своїм одноклубником по італійській "Ромі" німцем Матсом Хуммельсом.

Церемонія нагородження "Золотим м'ячем" розпочнеться о 20:00. Організатори поступово оприлюднюють результати голосування та місця, які посіли претенденти на головний індивідуальний приз світового футболу.

У минулому сезоні 27-річний Артем Довбик виступав за "Жирону" та став з 24 голами найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Влітку українець перейшов до "Роми".

Артем Довбик став першим з 2006 року українським футболістом після Андрія Шевченка, якого номінували на "Золотий м'яч".