Стало відомо, яке місце посів Довбик в боротьбі за "Золотий м'яч"
Український футболіст Артем Довбик посів 29-те місце за підсумками голосування за претендентів на "Золотий м'яч"
Результати голосування оприлюднено на сторінці "Золотого м'яча" у мережі Х.
Артем Довбик розділив 29-те місце разом зі своїм одноклубником по італійській "Ромі" німцем Матсом Хуммельсом.
Церемонія нагородження "Золотим м'ячем" розпочнеться о 20:00. Організатори поступово оприлюднюють результати голосування та місця, які посіли претенденти на головний індивідуальний приз світового футболу.
У минулому сезоні 27-річний Артем Довбик виступав за "Жирону" та став з 24 голами найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Влітку українець перейшов до "Роми".
Артем Довбик став першим з 2006 року українським футболістом після Андрія Шевченка, якого номінували на "Золотий м'яч".
- 28 жовтня стало відомо, що бразильський футболіст "Реалу" Вінісіус Жуніор та представники мадридського клубу не прибули на церемонію вручення "Золотого м'яча" до Парижу.
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