Торік Міноборони допустило до експлуатації понад 200 нових зразків автотранспорту

Про це повідомила пресслужба Міноборони із посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

"Йдеться про численні зразки автотехніки, необхідні підрозділам Сил оборони для виконання широкого спектра завдань. Серед кодифікованих зразків є, зокрема, легкі тактичні авто, пікапи, машини технічної допомоги, мобільні майстерні, автомобілі логістики та інші транспортні засоби вироблені українськими та іноземними автомобілебудівними компаніями. Зокрема MAN, Iveco, Scania, Volvo, DAF, Peugeot, Toyota, Mitsubishi тощо", - розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зазначається, що близько 50% з кодифікованих торік автомобільних новинок для Сил оборони – вітчизняного виробництва, що в рази більше, ніж за попередні два роки.