У "Динамо" відповіли, коли Ярмоленко повернеться на поле
У найближчих матчах вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко буде готовий повернутись на футбольне поле
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"Хороші новини надійшли щодо відновлення Андрія Ярмоленка. Динамівський вінгер вже частково працює у загальній групі. Його повернення на поле очікується у найближчих матчах", - йдеться у повідомленні.
Востаннє 35-річний Ярмоленко виходив на поле 10 листопада у матчі "Динамо" з "Поліссям" (2:1). Загалом у цьому сезоні вінгер відіграв 16 матчів і забив 5 голів.
21 січня "Динамо" зустрінеться з турецьким "Галатасараєм" у 7-му турі Ліги Європи, а 30 січня завершить свої виступи у єврокубках матчем проти латвійського РФШ.
Українці - перша команда, яка втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи. У "Динамо" 0 балів після 6-го туру.
- 7 січня повідомлялось, що Ярмоленко відновився від травми, і вже повернувся до тренувань в основній групі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.2 Купівля 42.2Продаж 42.86
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе