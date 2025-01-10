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Головна Футбол У "Динамо" відповіли, коли Ярмоленко повернеться на поле

У "Динамо" відповіли, коли Ярмоленко повернеться на поле

Влад Дідусь
10 січня, 2025 п'ятниця
00:57
Футбол Андрій Ярмоленко

У найближчих матчах вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко буде готовий повернутись на футбольне поле

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Хороші новини надійшли щодо відновлення Андрія Ярмоленка. Динамівський вінгер вже частково працює у загальній групі. Його повернення на поле очікується у найближчих матчах", - йдеться у повідомленні.

Востаннє 35-річний Ярмоленко виходив на поле 10 листопада у матчі "Динамо" з "Поліссям" (2:1). Загалом у цьому сезоні вінгер відіграв 16 матчів і забив 5 голів.

21 січня "Динамо" зустрінеться з турецьким "Галатасараєм" у 7-му турі Ліги Європи, а 30 січня завершить свої виступи у єврокубках матчем проти латвійського РФШ.

Українці - перша команда, яка втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи. У "Динамо" 0 балів після 6-го туру.

  • 7 січня повідомлялось, що Ярмоленко відновився від травми, і вже повернувся до тренувань в основній групі.
Теги:
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Спорт
Динамо Київ
Ліга Європи
УПЛ
Андрій Ярмоленко
Чемпіонат України
єврокубки
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