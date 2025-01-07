Лідер "Динамо" Ярмоленко відновився від травми перед фінальними матчами ЛЄ

Про це повідомляє "Динамо".

"Вгадайте, хто повернувся", - написали представники пресслужби київського клубу під фото, де Андрій Ярмоленко знову тренується в основній групі.

Востаннє 35-річний Ярмоленко виходив на поле 10 листопада у матчі "Динамо" з "Поліссям" (2:1). Загалом у цьому сезоні вінгер відіграв 16 матчів і забив 5 голів.

21 січня "Динамо" зустрінеться з турецьким "Галатасараєм" у 7-му турі Ліги Європи, а 30 січня завершить свої виступи у єврокубках матчем проти латвійського РФШ.

Українці - перша команда, яка втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи. У "Динамо" 0 балів після 6-го туру.