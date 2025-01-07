Лідер "Динамо" Ярмоленко відновився від травми перед фінальними матчами ЛЄ
Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко відновився від травми, і вже повернувся до тренувань в основній групі
Про це повідомляє "Динамо".
"Вгадайте, хто повернувся", - написали представники пресслужби київського клубу під фото, де Андрій Ярмоленко знову тренується в основній групі.
Востаннє 35-річний Ярмоленко виходив на поле 10 листопада у матчі "Динамо" з "Поліссям" (2:1). Загалом у цьому сезоні вінгер відіграв 16 матчів і забив 5 голів.
21 січня "Динамо" зустрінеться з турецьким "Галатасараєм" у 7-му турі Ліги Європи, а 30 січня завершить свої виступи у єврокубках матчем проти латвійського РФШ.
Українці - перша команда, яка втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи. У "Динамо" 0 балів після 6-го туру.
- У жовтні Андрій Ярмоленко зіграв 500-й матч у складі українських команд.
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