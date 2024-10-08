Ярмоленко підкорив нове досягнення в історії українського футболу
Капітан київського "Динамо" Андрій Ярмоленко зіграв 500-й матч у складі українських команд
Про це повідомляє офіційний сайт Української Премʼєр-ліги.
Матч 9-го туру УПЛ "Динамо" - "Кривбас" (2:1) став для Андрія Ярмоленка ювілейним. На рахунку зіркового вінгера 500 матчів у складі українських команд у всіх турнірах.
За "Динамо" Ярмоленко провів 375 матчів, 124 за збірну України та ще один за чернігівську "Десну". У цих зустрічах футболіст забив 195 мʼячів.
Фото: УПЛ
Лише один гравець з топ-10, окрім 34-річного Ярмоленка, ще не закінчив свою карʼєру. Це Тарас Степаненко, на його рахунку 601 поєдинок.
- У пʼятницю, 20 вересня, в Києві відбулося вручення тренерських А-дипломів УЄФА. Андрію Ярмоленку вручили тренерський диплом.
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