Ярмоленко підкорив нове досягнення в історії українського футболу

Про це повідомляє офіційний сайт Української Премʼєр-ліги.

Матч 9-го туру УПЛ "Динамо" - "Кривбас" (2:1) став для Андрія Ярмоленка ювілейним. На рахунку зіркового вінгера 500 матчів у складі українських команд у всіх турнірах.

За "Динамо" Ярмоленко провів 375 матчів, 124 за збірну України та ще один за чернігівську "Десну". У цих зустрічах футболіст забив 195 мʼячів.

Фото: УПЛ

Лише один гравець з топ-10, окрім 34-річного Ярмоленка, ще не закінчив свою карʼєру. Це Тарас Степаненко, на його рахунку 601 поєдинок.