Ярмоленку вручили тренерський диплом УЄФА
У пʼятницю, 20 вересня, в Києві відбулося вручення тренерських А-дипломів УЄФА
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Диплом А дає право працювати асистентом головного тренера, головним тренером на любительському рівні, а також у першій та другій лізі України.
Ліцензії вручили завідувач кафедри фізичного виховання і спорту КНУБА Олександр Шамич, директор Центру ліцензування УАФ Валерій Шамардін та методист Центру ліцензування УАФ А-дипломів УЄФА Ігор Хіміч.
Хто отримав диплом:
- Андрій Ярмоленко (ФК "Динамо");
- Сергій Бондар (ФК "Динамо");
- Руслан Бондар (ФК "Рось");
- Андрій Гітченко (ФК "Полісся");
- Денис Голоколосов (ФК "Динамо");
- Андрій Дигас (ФК "Карпати");
- Андрій Заболотний ("Восход");
- Віктор Загнойко;
- Юрій Замараєв (СК "Дніпро-1");
- Андрій Запорожан (ФК "Лівий берег");
- Ярослав Калін (ФК "Оболонь");
- Каріна Кулаковська (ФК "Маріуполь");
- Людмила Лемешко;
- Ігор Луценко (ФК "Верес");
- Олексій Прилепов (ФК "Кривбас");
- Олександр Тарасенко (ФК "Олександрія");
- Хамза Тімумі;
- Юрій Ткачук (ФК "Лівий берег");
- Володимир Тумановський (ФСК "Маріуполь");
- Дмитро Чирикал (ПРК "Дружба");
- Роман Шпиця (ФК "Динамо");
- Юрій Ястребінський (ФК "Динамо").
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