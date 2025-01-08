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Потенційний суперник Усика переміг нокаутом та захистив чемпіонський титул IBF

Дмитро Марценишин
8 січня, 2025 середа
21:26
Спорт Джей Опетая та Девід Ніка (праворуч)

У середу, 8 січня, австралійський боксер Джей Опетая нокаутував новозеландця Девіда Ніку та захисти титул чемпіона світу IBF в першій важкій вазі

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Про це повідомляє DAZN Boxing

Бій за звання чемпіона світу в крузервейті (до 90,7 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) відбувся у Бродбічі (Австралія). Опетая у четвертому раунді відправив Ніку в нокдаун, а потім кинувся добивати суперника та жорстко нокаутував його. Новозеландець після цього не міг кілька хвилин звестися на ноги. 

29-річний Джей Опетая здобув 27-му перемогу на професійному рингу, 21 бій він виграв нокаутом та не зазнав жодної поразки.  

Після поєдинку австралієць кинув виклик 33-річному мексиканцю Хільберто Раміресу, який володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської радим) є 34-річний вірменин Ноель Мікаелян. 

Що відомо про можливий бій Усик - Опетая

Промоутер Джея Опетая британець Едді Хірн заявив про бажання після того, як австралієць стане абсолютним чемпіоном світу, організувати йому бій з Олександром Усиком. Про намір зустрітися з українцем неодноразово казав і сам Опетая.  

37-річний Усик у 2018-2019 роках був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, а минулого року двічі переміг Тайсона Ф'юрі та після першого бою з британцем зібрав усі титул в хевівейті. Наразі українець володіє титулами WBC, WBA та WBO. Раніше промоутер українського чемпіона Олександр Красюк заявляв, що Олександр Усик розглядає можливість повернення у крузервейт.  

Теги:
Новини
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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