Потенційний суперник Усика переміг нокаутом та захистив чемпіонський титул IBF

Про це повідомляє DAZN Boxing.

Бій за звання чемпіона світу в крузервейті (до 90,7 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) відбувся у Бродбічі (Австралія). Опетая у четвертому раунді відправив Ніку в нокдаун, а потім кинувся добивати суперника та жорстко нокаутував його. Новозеландець після цього не міг кілька хвилин звестися на ноги.

29-річний Джей Опетая здобув 27-му перемогу на професійному рингу, 21 бій він виграв нокаутом та не зазнав жодної поразки.

Після поєдинку австралієць кинув виклик 33-річному мексиканцю Хільберто Раміресу, який володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської радим) є 34-річний вірменин Ноель Мікаелян.

Що відомо про можливий бій Усик - Опетая

Промоутер Джея Опетая британець Едді Хірн заявив про бажання після того, як австралієць стане абсолютним чемпіоном світу, організувати йому бій з Олександром Усиком. Про намір зустрітися з українцем неодноразово казав і сам Опетая.

37-річний Усик у 2018-2019 роках був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, а минулого року двічі переміг Тайсона Ф'юрі та після першого бою з британцем зібрав усі титул в хевівейті. Наразі українець володіє титулами WBC, WBA та WBO. Раніше промоутер українського чемпіона Олександр Красюк заявляв, що Олександр Усик розглядає можливість повернення у крузервейт.