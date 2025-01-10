Перший в історії футболу: Роналду встановив нове шалене досягнення
Португалець Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забиває на професійному рівні 24 роки поспіль
Про це пише "Трибуна".
У матчі 14-го туру Саудівської Аравії "Аль-Наср", за який грає Кріштіану Роналду, переміг "Аль-Охдуд" з рахунком 3:1. 39-річний португалець вийшов у стартовому складі, а на 42-й хвилині реалізував пенальті, і забив свій перший гол у 2025 році.
Роналду забиває голи кожного року, починаючи з 2002-го. Загалом на рахунку португальського гравця 917 забитих мʼячів в кар’єрі за клуби та збірну.
Нападник став першим гравцем в історії футболу, який забиває 24 роки поспіль.
- 22 листопада повідомлялось, що головний тренер турецького "Фенербахче" Жозе Моурінью хотів би бачити Роналду у своїй команді.
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