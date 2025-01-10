Перший в історії футболу: Роналду встановив нове шалене досягнення

Про це пише "Трибуна".

У матчі 14-го туру Саудівської Аравії "Аль-Наср", за який грає Кріштіану Роналду, переміг "Аль-Охдуд" з рахунком 3:1. 39-річний португалець вийшов у стартовому складі, а на 42-й хвилині реалізував пенальті, і забив свій перший гол у 2025 році.

Роналду забиває голи кожного року, починаючи з 2002-го. Загалом на рахунку португальського гравця 917 забитих мʼячів в кар’єрі за клуби та збірну.

Нападник став першим гравцем в історії футболу, який забиває 24 роки поспіль.

Cristiano Ronaldo has now scored a goal every year for the past 24 years ???????? pic.twitter.com/2uWdnDPKtB — OneFootball (@OneFootball) January 9, 2025