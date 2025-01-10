В армію з СЗЧ повернулися понад 7 тисяч військових, - ДБР

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що 4 тис. 396 осіб уже офіційно поновлені на військовій службі, решту ще поновлюють та закривають кримінальні провадження.

"Ця цифра з кожним днем збільшується, адже Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Згідно з законом, який набрав чинності наприкінці листопада 2024 року, військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини можуть повернутися до своїх побратимів та продовжити службу без докорів сумління та конфліктів із законодавством України.

"Командир в/ч не пізніше 72 годин з дня прибуття військового до частини продовжує дію контракту чи служби, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення", - пояснили в ДБР.

Також таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені державою.

Окрім того, командир військової частини зобов’язується проінформувати про прибуття військового та продовження служби орган досудового розслідування та військову службу правопорядку. Після цього розпочинається процедура закриття справи відносно бійця.