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Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ до 1 березня

Юлія Лаврук
9 січня, 2025 четвер
15:19
Війна з Росією військовий

Верховна Рада в четвер, 9 січня, продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ до 1 березня 2025 року

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Про це повідомив член оборонного комітету ВР Федір Веніславський, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Він нагадав, що 21 листопада 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував.

Згідно з цим законопроєктом, командир частини має право протягом 72 годин поновити військовослужбовця, який повернувся з СЗЧ, у списку особового складу військової частини.

"Ця норма діяла до 1 січня цього року. За зверненням Генерального штабу, на прохання Міністерства оборони України, ми до другого читання внесли відповідні зміни й продовжили дію цієї норми до 1 березня цього року", – поінформував Веніславський.

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Він уточнив, що цим законом питання кримінальної відповідальності тих військовослужбовців, які вчинили кримінальні правопорушення, не регламентуються. 

"Це виключно в рамках поновлення на військовій службі. Виходила дуже дивна ситуація, коли два-три місяці людина, яка повернулася з СЗЧ, не могла почати виконувати свої службові обов'язки. Зараз це ми скоротили до трьох діб. Кримінальна відповідальність поза межами цього закону", – додав нардеп.

Про добровільне повернення після СЗЧ

З початку 2022 року до вересня 2024-го Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тис. кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини і близько 30 тис. щодо дезертирства.

У листопаді 2024 року Рада в цілому ухвалила законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував. А пізніше президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

У ДБР згодом заявили, що військовослужбовці, які до 1 січня 2025 року повернуться до своїх частин після самовільного залишення служби, будуть поновлені з усіма соціальними гарантіями

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 5 січня повідомила, що наразі обговорюється ідея щодо продовження терміну добровільного повернення на службу військових після СЗЧ.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
військові
Військові новини
Федір Веніславський
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