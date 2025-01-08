Закон про можливість безкарного повернення з СЗЧ має бути обмежений у термінах, – нардеп Костенко

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Як кажуть, хотіли зробити добре, і дати можливість тим військовим, хто один раз пішов в СЗЧ – повертатись. Але так само дали тепер можливість, що кожен може обирати, що він один раз має право нас СЗЧ. Моя думка така, що ми маємо обмежити дію цього закону до якогось терміну", – сказав Костенко.

За його словами, після прийняття закону про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував, кількість військових, які самовільно залишили частину "збільшилась на дуже багато відсотків".

Депутат зазначив, що обмежити відповідний закон конкретними термінами може бути "непопулярним рішенням", але це потрібно, аби "зробити по-чесному".

Водночас Костенко наголосив на важливості того, аби давати шанс військовим, які повертаються з СЗЧ, стати в стрій і забезпечити їх.

"Бо бували моменти, коли люди поверталися в резервні батальйони, через те, що їх не ставили на забезпечення. Люди місяць-два без заробітної платні, без котлового забезпечення просто йшли знову в СЗЧ", – розповів нардеп.

Він нагадав, що в серпні прийняли законопроєкт, який декриміналізував СЗЧ для тих, хто пішов перший раз. Проте, за словами Костенка, "все так було, що людина могла піти в СЗЧ, а повернутись не могла".

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"Тому що, коли людина повертається, вона має дочекатися вироку суду, і тільки після цього – а в нас суди дуже довго працюють, це може бути місяць, два, пів року – командир може поставити її на забезпечення, дозволити їй виконувати бойове завдання", – зазначив депутат.

Тому зробили таким чином, що командир має право поставити військового, який повернувся з СЗЧ, на всі види забезпечення – майнового, котлового забезпечення – і людина може далі виконувати бойові завдання, і водночас закривати свої кримінальні справи.

"Це було до 1 січня, зараз прийшли військові й попросили продовжити це ще до 1 березня, тому що певна кількість людей – не скажу, що їх багато – повертається і їх ставлять на забезпечення", – додав Костенко.

Про добровільне повернення після СЗЧ

З початку 2022 року до вересня 2024-го Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тис. кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини і близько 30 тис. щодо дезертирства.

У листопаді 2024 року Рада в цілому ухвалила законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. А пізніше президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

У ДБР згодом заявили, що військовослужбовці, які до 1 січня 2025 року повернуться до своїх частин після самовільного залишення служби, будуть поновлені з усіма соціальними гарантіями

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 5 січня повідомила, що наразі обговорюється ідея щодо продовження терміну добровільного повернення на службу військових після СЗЧ.