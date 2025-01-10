На Черкащині змінили систему оголошення повітряних тривог залежно від типу загрози
У Черкаській області через часті й тривалі повітряні тривоги змінили систему оповіщення населення про загрозу атаки безпілотників або ракетну загрозу
Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Ураховуючи кількість і тривалість повітряних тривог у нас в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій, відсьогодні впроваджуємо в області пілотний проєкт. Попередньо відпрацювавши всі алгоритми з профільними службами та військовими", - зазначив він.
Як оголошуватимуть тривоги
У разі небезпеки через ворожі БПЛА: диференціація по районах. Тобто сигнал "Повітряна тривога" отримуватиме певний район нашої області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.
У разі ракетної небезпеки: без змін. Тобто в усій області одночасно оголошуватиметься повітряна тривога.
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