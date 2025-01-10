На Черкащині змінили систему оголошення повітряних тривог залежно від типу загрози

Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Ураховуючи кількість і тривалість повітряних тривог у нас в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій, відсьогодні впроваджуємо в області пілотний проєкт. Попередньо відпрацювавши всі алгоритми з профільними службами та військовими", - зазначив він.

Як оголошуватимуть тривоги

У разі небезпеки через ворожі БПЛА: диференціація по районах. Тобто сигнал "Повітряна тривога" отримуватиме певний район нашої області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.

У разі ракетної небезпеки: без змін. Тобто в усій області одночасно оголошуватиметься повітряна тривога.