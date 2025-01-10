У Києві сталася аварія на підстанції ДТЕК, частина Троєщини без світла
На одній із підстанцій Києва сталася аварія, внаслідок чого в частині будинків у Деснянському районі столиці зникло світло
Про це повідомляє ДТЕК "Київські електромережі".
"Ліквідуємо серйозну аварію на одній із підстанцій Києва. Частина будинків у Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла. Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що фахівці роблять усе можливе, аби повернути світло якомога швидше.
За даними ГУ ДСНС України у м. Києві, у кабельному каналі на підстанції сталося загоряння.
Фото: ГУ ДСНС України у м. Києві
Фото: ГУ ДСНС України у м. Києві
"10 січня о 06:34 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Закревського. Загоряння сталось у кабельному каналі на підстанції. Після отримання дозволу на гасіння пожежі займання було ліквідовано о 07:44 за допомогою вогнегасників", - розповіли в ДСНС.
Під час інциденту минулося без постраждалих. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
- У Береговому на Закарпатті вуличне освітлення не працюватиме після 22:00.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.21 Купівля 42.21Продаж 42.88
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе