У Києві сталася аварія на підстанції ДТЕК, частина Троєщини без світла

Про це повідомляє ДТЕК "Київські електромережі".

"Ліквідуємо серйозну аварію на одній із підстанцій Києва. Частина будинків у Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла. Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що фахівці роблять усе можливе, аби повернути світло якомога швидше.

За даними ГУ ДСНС України у м. Києві, у кабельному каналі на підстанції сталося загоряння.

Фото: ГУ ДСНС України у м. Києві

Фото: ГУ ДСНС України у м. Києві

"10 січня о 06:34 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Закревського. Загоряння сталось у кабельному каналі на підстанції. Після отримання дозволу на гасіння пожежі займання було ліквідовано о 07:44 за допомогою вогнегасників", - розповіли в ДСНС.

Під час інциденту минулося без постраждалих. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.