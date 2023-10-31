Рахункова палата підтвердила завищення цін на закупівлях продуктів Міноборони у 2023 році, - ЗМІ

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Непублікований звіт Рахункової палати за перше півріччя 2023 року, коли міністром оборони був Олексій Резніков, виявив, що міністерство марно витратило 7,4 млрд грн.

МОУ переплачувало за харчі на 30%, не проводило аналізу цін, не контролювало кількість постачання, і не давало армії 75 % продуктів з каталогу.

"Як наслідок, укладені договори не враховували реальну потребу в продовольчому забезпеченні ЗСУ, визначену Тилом КСЛ ЗСУ", – сказано у звіті.

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Аудитори з’ясували, що вартість харчування одного військового ЗСУ була значно вищою, ніж у середньому в секторі безпеки й оборони – 137-144 грн. Наприклад: у СБУ це було 92,5 грн, у Держприкордонслужбі – 95,0 грн, у Головному управлінні розвідки – 101,6 грн, у Нацгвардії – 118,6 грн.

Фото: Скрін

Звіт вказує, що річні витрати на харчування військових та штатних тварин склали 37,98 млрд грн, що на 8,19 млрд грн менше за плановану вартість, встановлену Переліком та обсягами закупівель оборонних товарів, робіт та послуг на 2023 рік.

Звіт показав, що у результаті непродуктивно використано бюджетних коштів - 7 439,1 млн грн.

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Також аудитори висловили думку, що з 409 видів продуктів каталогу близько 75% не придатні для приготування їжі як у їдальнях, так і на польових кухнях. Найбільш часто закуповувалися крупи, макарони, овочі, спеції й соуси, молоко й кисломолочна продукція та заморожені овочі. Найменше: крупи швидкого приготування, риба, м’ясо та його продукти, напої, мед, джем, шоколад.

Зазначимо, що наприкінці 2022 року Міноборони підписало десять угод на харчування солдатів у 2023 році на 42,05 млрд грн. Але після журналістського розслідування про завищення цін деякі ціни продуктів були зменшені у два рази. Тобто продукти доставлялися до військових за цими зниженими цінами.

Що відомо про скандал із закупівлями для військових

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ. Пізніше його оштрафували.,

5 квітня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нова система закупівель харчів для захисників ще не розроблена, тому уряд дозволив продовжити чинні контракти на постачання ще на 3 місяці.

3 травня НАЗК внесло до реєстру корупціонерів екскерівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України Богдана Хмельницького.

У липні членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова повідомила, що за її інформацією, замість внесення змін до постанови №335 Кабмін планує визнати її такою, що втратила чинність. А це загрожує повним блокуванням всіх закупівель для Міноборони - від зброї до харчів.