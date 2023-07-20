Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Новий сезон культового серіалу "Закупівлі міністерства оборони"
OPINION

Новий сезон культового серіалу "Закупівлі міністерства оборони"

Дана Ярова
20 липня, 2023 четвер
16:07
Погляд Дана Ярова

Дуже коротко, в серіях, як ви любите

Серія перша

При проведенні аудиту Міністерство оборони України, Державна аудиторська служба України визнала весь прибуток постачальників Міністерства оборони як по зброї, так і з тилового забезпечення збитками держави.

Серія друга

На зустрічі президента України Володимира Зеленського з бізнесом, президент ставить задачу Кабінету Міністрів України в особі Дениса Шмигаля врегулювати це питання.

Серія третя

Два тижні йдуть погоджувальні наради, щодо внесення змін до чинних постанов Кабінету Міністрів. На крайній з них я була присутня. Було прийняте рішення скасувати 335 постанову КМУ, та врегулювати питання прибутку в постанові 1275. Всі погодились, навіть голова Держаудиту словами через рот говорить про те, що переглянуть висновки державного аудиту в частині прибутку.

Читайте також: У мене відчуття, що я ламаю шию гідрі...

Серія четверта

Зміни до 1275-го ніби проголосовані, але постанова ніде не опублікована. По типу : "ти суслика видишь? - Нет. - А он есть".

Серія пʼята

Мені стало відомо з особистих джерел, що підтверджує Федерація роботодавців України та всі асоціації різних галузей промисловості, які працюють з МО. А тепер увага!

Замість того, щоб переглянути своє рішення, Держаудитслужба розсилає листи правоохоронним органам, де повідомляє їх, що прибуток підприємств, які працюють з МО, це збитки, завдані державі, та ініціює відкриття кримінальних проваджень.

Серія шоста. Завершальна

Всі постачальники МО від шкарпеток, трусів до зброї різних калібрів, завмерли в німому шоку від очікування маски-шоу, обшуків, виїмки документів and other.

Десь між цими серіями МО подає позови до суду. Щодо зброї інформація закрита, щодо тилового забезпечення — до Київського окружного адміністративного суду, справа 320/20717/23 про визнання протиправними дій та скасування пунктів вимоги.

Читайте також: Хто заважає прозорій системі тилового забезпечення?

Що маємо в сухому залишку?

  • Розпорядження Президента України проігнороване Кабінетом Міністрів України.
  • Постачальники МО в тихому "ахері", як і я разом з ними.
  • Ми отримаємо зрив постачання будь-чого під час воєнного стану, якими б прозорими закупівлі не були.

До чого це призведе? Правильно,

до підриву обороноздатності країни під час війни.

І на останок питання.

Навіщо? Для чого це робиться?

З недолугості, непрофесіоналізму, чи чого ще?

Я не знаходжу на ці питання відповіді.

Можете пошукати їх ви.

Джерело

Про авторку. Дана Ярова, волонтерка, член Антикорупційної ради МОУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Кабмін
волонтери
Міністерство оборони
корупція в Україні
ЗСУ
Війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
Карта бойових дій_1107
19 липня, 2023 середа
Найближчим часом окупанти вийдуть з Бахмута й здадуться, - боєць батальйону "Свобода" Іваночко
19 липня, 2023 середа
СБУ затримала власників заводу з виробництва алкоголю, які вели спільний бізнес з окупантами на Луганщині
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
19 липня, 2023 середа
Президент Бразилії заявив, що світ втомився від війни Росії в Україні
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.63
    Купівля 36.63
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 40.93
    Продаж 41.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
20 липня
17:13
Оновлено
Атака Миколаєва
Вночі Росія обстріляла Сумщину, Чернігівщину, Одещину та Миколаївщину: є руйнування адмінбудівлі та житлового будинку, загиблі та поранені
17:05
Спортзал із дущею - випуск Бізнес з Андрієм Яніцьким
Відкрити власну справу і вийти в нуль за два роки: досвід підприємиці
17:04
виставка "Лютий: Грані Незламності"
У Києві на станції метро відкрили виставку "Лютий: Грані Незламності"
17:00
Ексклюзив
Лукашенко Путін
Юсов: Путін хотів би залучити Лукашенка до вторгнення в Україну, та найближчим часом у нього це не вийде
16:56
Ексклюзив
Дмитро Шавцов
Представники Червоного Хреста Білорусі відповідатимуть за викрадення українських дітей, - віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Розенко
16:45
Александер Шалленберг
"Ляпас країнам Африки": глава МЗС Австрії про вихід РФ із зернової угоди
16:39
Ексклюзив
Чорне море
У Чорному морі діятимуть нові правила, все йтиме до його демілітаризації, - експерт Defense Express Рябих
16:30
Пресреліз
ГО "Мрія дітей України" уклала меморандум із Приватбанком: разом допомагатимуть дітям загиблих героїв
16:12
на фото: наслідки російського обстрілу 20 липня
РФ пошкодила низку музеїв у Одесі та повністю знищила одну пам‘ятку в Миколаєві під час нічної атаки: Мінкульт закликав ЮНЕСКО відреагувати
16:02
Ексклюзив
ПВК Вагнер
ПВК Вагнера перекинули до Білорусі, зокрема, для створення напруги на кордоні з Україною, - білоруський військовий експерт Алєсін
15:35
ЧВК Вагнер
Британія запровадила санкції проти росіян, пов’язаних із діяльністю ПВК Вагнера в Африці
15:30
домедична допомога
У Києві відбудуться тренінги з домедичної допомоги на 12 станціях метро
15:29
Ексклюзив
Реджеп Ердоган
Російські експерти стверджують, що Ердоган почав вести недружню політику щодо РФ, - головний редактор видання BlackSeaNews
15:11
Художник Рутковскі занепокоєний використанням його імені в генеративному ШІ
15:08
російські військові кораблі в Чорному морі
Дзеркальна відповідь: Україна розглядатиме судна, що прямують до підконтрольних РФ портів Чорного моря, як воєнні цілі
14:57
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
"Готові до різних сценаріїв": у міноборони Польщі відреагували на спільні навчання вагнерівців та армії Білорусі
14:38
санкції проти Росії
Рада ЄС на пів року продовжила санкції проти окремих секторів економіки РФ
14:30
Ексклюзив
ядерна зброя рф ракета
Путін підвищує ставки і рівень шантажу, - Юсов про ядерну загрозу з Білорусі
14:21
Жозеп Боррель
"Вихід один - збільшити військову підтримку України": Боррель розповів, як ЄС відповість на погрози РФ обстрілювати судна із зерном
14:16
на фото: наслідки російського обстрілу Харківщини
Потрапив під обстріл з танків, коли їхав до аптеки по ліки: у Козачій Лопані загинув 61-річний чоловік
14:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Вадим Денисенко
Чи можна зупинити процес самопожирання?
13:58
Щодня Сили оборони просуваються від 500 м до 1 км, - Сирський
13:49
Штучний інтелект, ШІ
У Греції науковці створили 10 біобанків, використовуючи можливості ШІ
13:39
Tesla Model Y sport
Маск заявив, що Tesla може надалі знижувати ціни через важкі часи у світовій економіці
13:25
Молдова
Молдова денонсувала Конвенцію про Міжпарламентську асамблею СНД
13:25
covid
Кожна п’ята людина, яка безсимптомно перехворіла на COVID-19, має ген, що може захищати від інфекцій, - дослідження
13:09
Ексклюзив
Путін
Воєнний злочинець номер 1 - це Путін, - представник ГУР МО Юсов
13:07
У мережі показали супутникові знімки наслідків вибухів складу боєприпасів на полігоні Криму
13:06
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
У Багдаді захопили та підпалили посольство Швеції через інцидент зі спаленням Корану
13:02
Генерали РФ, які придушували протести херсонців під час окупації міста
СБУ оголосила підозру двом генералам РФ, які придушували протести херсонців під час окупації міста
12:46
Ексклюзив
речник ГУР Андрій Юсов
Багато причетних до воєнних злочинів в Україні росіян вже й так не постануть перед судом, - Юсов про можливість створення аналога ізраїльського "Моссаду"
12:41
ПВК Вагнера
У Білорусі сталася сутичка між ПВК Вагнера та прикордонниками, - ЦНС
12:25
Зеленський
Немає у держави-зла ракет, які були б сильніші за нашу волю, - Зеленський про нічну атаку РФ
12:15
Ігор Кушнір
Правоохоронці проводять слідчі дії на об'єктах, пов'язаних із Київміськбудом
12:05
OPINION
Якуб Логінов
Словаки у Польщі протестували через спекуляції на тему "Волинської різні"
12:04
скіфське золото
Колекцію "Скіфське золото" планують зберігати у Нацмузеї історії України в Києві
11:57
На фото: Юрій Горбунов
"Це невеликі кошти": Горбунов про 33 млн гривень з держбюджету на серіал "Смт Інгулець"
11:01
ПВК Вагнер
Кількість вагнерівців у Білорусі зростає: у ДПСУ розповіли, чи становлять найманці загрозу
10:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін побоявся їхати в Африку, а Китай причетний до вторгнення РФ в Україну. Акценти світових ЗМІ 20 липня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV