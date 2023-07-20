Серія перша

При проведенні аудиту Міністерство оборони України, Державна аудиторська служба України визнала весь прибуток постачальників Міністерства оборони як по зброї, так і з тилового забезпечення збитками держави.

Серія друга

На зустрічі президента України Володимира Зеленського з бізнесом, президент ставить задачу Кабінету Міністрів України в особі Дениса Шмигаля врегулювати це питання.

Серія третя

Два тижні йдуть погоджувальні наради, щодо внесення змін до чинних постанов Кабінету Міністрів. На крайній з них я була присутня. Було прийняте рішення скасувати 335 постанову КМУ, та врегулювати питання прибутку в постанові 1275. Всі погодились, навіть голова Держаудиту словами через рот говорить про те, що переглянуть висновки державного аудиту в частині прибутку.

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Серія четверта

Зміни до 1275-го ніби проголосовані, але постанова ніде не опублікована. По типу : "ти суслика видишь? - Нет. - А он есть".

Серія пʼята

Мені стало відомо з особистих джерел, що підтверджує Федерація роботодавців України та всі асоціації різних галузей промисловості, які працюють з МО. А тепер увага!

Замість того, щоб переглянути своє рішення, Держаудитслужба розсилає листи правоохоронним органам, де повідомляє їх, що прибуток підприємств, які працюють з МО, це збитки, завдані державі, та ініціює відкриття кримінальних проваджень.

Серія шоста. Завершальна

Всі постачальники МО від шкарпеток, трусів до зброї різних калібрів, завмерли в німому шоку від очікування маски-шоу, обшуків, виїмки документів and other.

Десь між цими серіями МО подає позови до суду. Щодо зброї інформація закрита, щодо тилового забезпечення — до Київського окружного адміністративного суду, справа 320/20717/23 про визнання протиправними дій та скасування пунктів вимоги.

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Що маємо в сухому залишку?

Розпорядження Президента України проігнороване Кабінетом Міністрів України.

Постачальники МО в тихому "ахері", як і я разом з ними.

Ми отримаємо зрив постачання будь-чого під час воєнного стану, якими б прозорими закупівлі не були.

До чого це призведе? Правильно,

до підриву обороноздатності країни під час війни.

І на останок питання.

Навіщо? Для чого це робиться?

З недолугості, непрофесіоналізму, чи чого ще?

Я не знаходжу на ці питання відповіді.

Можете пошукати їх ви.

Джерело

Про авторку. Дана Ярова, волонтерка, член Антикорупційної ради МОУ

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