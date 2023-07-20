Новий сезон культового серіалу "Закупівлі міністерства оборони"
Дуже коротко, в серіях, як ви любите
Серія перша
При проведенні аудиту Міністерство оборони України, Державна аудиторська служба України визнала весь прибуток постачальників Міністерства оборони як по зброї, так і з тилового забезпечення збитками держави.
Серія друга
На зустрічі президента України Володимира Зеленського з бізнесом, президент ставить задачу Кабінету Міністрів України в особі Дениса Шмигаля врегулювати це питання.
Серія третя
Два тижні йдуть погоджувальні наради, щодо внесення змін до чинних постанов Кабінету Міністрів. На крайній з них я була присутня. Було прийняте рішення скасувати 335 постанову КМУ, та врегулювати питання прибутку в постанові 1275. Всі погодились, навіть голова Держаудиту словами через рот говорить про те, що переглянуть висновки державного аудиту в частині прибутку.
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Серія четверта
Зміни до 1275-го ніби проголосовані, але постанова ніде не опублікована. По типу : "ти суслика видишь? - Нет. - А он есть".
Серія пʼята
Мені стало відомо з особистих джерел, що підтверджує Федерація роботодавців України та всі асоціації різних галузей промисловості, які працюють з МО. А тепер увага!
Замість того, щоб переглянути своє рішення, Держаудитслужба розсилає листи правоохоронним органам, де повідомляє їх, що прибуток підприємств, які працюють з МО, це збитки, завдані державі, та ініціює відкриття кримінальних проваджень.
Серія шоста. Завершальна
Всі постачальники МО від шкарпеток, трусів до зброї різних калібрів, завмерли в німому шоку від очікування маски-шоу, обшуків, виїмки документів and other.
Десь між цими серіями МО подає позови до суду. Щодо зброї інформація закрита, щодо тилового забезпечення — до Київського окружного адміністративного суду, справа 320/20717/23 про визнання протиправними дій та скасування пунктів вимоги.
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Що маємо в сухому залишку?
- Розпорядження Президента України проігнороване Кабінетом Міністрів України.
- Постачальники МО в тихому "ахері", як і я разом з ними.
- Ми отримаємо зрив постачання будь-чого під час воєнного стану, якими б прозорими закупівлі не були.
До чого це призведе? Правильно,
до підриву обороноздатності країни під час війни.
І на останок питання.
Навіщо? Для чого це робиться?
З недолугості, непрофесіоналізму, чи чого ще?
Я не знаходжу на ці питання відповіді.
Можете пошукати їх ви.
Про авторку. Дана Ярова, волонтерка, член Антикорупційної ради МОУ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
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