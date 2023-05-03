Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, що Хмельницький є фігурантом гучного скандалу з закупівлею харчів для ЗСУ за завищеними цінами, зокрема яєць по 17 гривень за штуку. Раніше суд його оштарфував за надання НАЗК недостовірної інформації з порушенням строків.

"Підставою для внесення його до реєстру корупціонерів стало виконання Міністерством оборони внесеного у січні 2023 року припису НАЗК, за результатами якого посадовця притягнуто до дисциплінарної відповідальності – ще до початку гучного скандалу із завищеними цінами на продукти харчування Хмельницький не надав на запит НАЗК копії звіту аудиту процесу закупівель у очолюваному ним Департаменті, маючи його у своєму розпорядженні", - повідомили в НАЗК.

"Стратегічна важливість рішень суду та Міноборони щодо притягнення Богдана Хмельницького до адміністративної та дисциплінарної відповідальності полягає не у розмірі штрафу чи суворості застосованого дисциплінарного стягнення, а у констатації факту, що перешкоджання законній діяльності НАЗК щодо запобігання корупції вже є пов’язаним з корупцією правопорушенням, а особи, які надалі вчинятимуть такі дії, неодмінно будуть покарані із внесенням до реєстру корупціонерів", – зазначив заступник голови Агентства Андрій Вишневський.