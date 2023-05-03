НАЗК внесло до реєстру корупціонерів Богдана Хмельницького – фігуранта скандалу із закупівлями харчів для ЗСУ
НАЗК внесло до реєстру корупціонерів екскерівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України Богдана Хмельницького
Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.
Нагадаємо, що Хмельницький є фігурантом гучного скандалу з закупівлею харчів для ЗСУ за завищеними цінами, зокрема яєць по 17 гривень за штуку. Раніше суд його оштарфував за надання НАЗК недостовірної інформації з порушенням строків.
"Підставою для внесення його до реєстру корупціонерів стало виконання Міністерством оборони внесеного у січні 2023 року припису НАЗК, за результатами якого посадовця притягнуто до дисциплінарної відповідальності – ще до початку гучного скандалу із завищеними цінами на продукти харчування Хмельницький не надав на запит НАЗК копії звіту аудиту процесу закупівель у очолюваному ним Департаменті, маючи його у своєму розпорядженні", - повідомили в НАЗК.
"Стратегічна важливість рішень суду та Міноборони щодо притягнення Богдана Хмельницького до адміністративної та дисциплінарної відповідальності полягає не у розмірі штрафу чи суворості застосованого дисциплінарного стягнення, а у констатації факту, що перешкоджання законній діяльності НАЗК щодо запобігання корупції вже є пов’язаним з корупцією правопорушенням, а особи, які надалі вчинятимуть такі дії, неодмінно будуть покарані із внесенням до реєстру корупціонерів", – зазначив заступник голови Агентства Андрій Вишневський.
- Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
- Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.
- Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.
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